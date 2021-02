Niemcy - zakażeni pomimo szczepionki. Ognisko Covid w domu opieki

W domu opieki w Niemczech wykryto ognisko zakażeń koronawirusem. Sprawa jest o tyle kontrowersyjna, że mieszkańcy ośrodka zostali zaszczepieni.

Zgodnie z programem szczepień w Niemczech (podobnie jak w Polsce, o czym przeczytacie tutaj), pensjonariusze domów opieki otrzymywali preparat przeciwko Covid-19 już w etapie początkowym. Tak też było i w przypadku ośrodka w Belm, którego wszyscy pensjonariusze zostali zaszczepieni specyfikiem Pfizer/BioNTech. Tym bardziej może dziwić, odkryte tam właśnie ognisko zakażeń koronawirusem. Wirus SARS-CoV-2 wykryto w Belm u czternastu mieszkańców ośrodka, jak jednak wykazały dokładne badania, nie jest to oryginalny wirus, a szczep pochodzący z Wielkiej Brytanii. To z kolei wiele wyjaśnia.

Domy opieki i pomocy społecznej są pełne osób wyjątkowo narażonych na zakażenie Covid-19

Najnowsze doniesienia naukowe bowiem, informowały o kolejnej mutacji w obrębie brytyjskiego wariantu koronawirusa, która jest identyczna do tej, rozpoznanej w wariancie afrykańskim. To, co czyni ją tak groźną, jest określona możliwość unikania przeciwciał wytworzonych w wyniku przyjęcia obecnych szczepionek. Co więcej, potwierdzono także możliwość reinfekcji z udziałem wspomnianych wcześniej szczepów, co oznacza, iż są one w stanie omijać również przeciwciała powstałe po przejściu choroby Covid-19, jeśli była ona wynikiem zakażenia oryginalną wersją SARS-CoV-2. Badacze z całego świata oraz przedstawiciele WHO ostrzegają, że tego typu mutacje wirusa będą postępować i możliwe, że dzisiejsze szczepionki stracą wobec nich skuteczność.

Wbrew pozorom, zaistniała sytuacja ukazuje także pozytywne strony przyjmowania szczepionek. Ponieważ pomimo zaawansowanego wieku i dolegliwości chorobowych, żaden z pensjonariuszy nie doświadczył umiarkowanych czy ciężkich objawów choroby, a infekcja we wszystkich przypadkach określona została jako łagodna i niegroźna, a to z kolei jest jednym z efektów szczepienia.