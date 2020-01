Niemiecki rząd płaci Microsoftowi ponad 800 tys. euro za wsparcie Windows 7

Windows 7 nie jest już przez Microsoft wspierany, ale każdy może wykupić ESU. Tak zrobiły niemieckie władze, dzięki czemu producent zainkasował ponad 800 tysięcy euro. A ile komputerów ochroni?

O zakończeniu wsparcia dla Windows 7 informowaliśmy naszych Czytelników nieraz. Pisaliśmy również o możliwości wykupienia Extended Security Updates (ESU), czyli płatnego wsparcia przez kolejne trzy lata. Microsoft nie pochwalił się póki co, jak wiele firm i instytucji zdecydowało się na to rozwiązanie, jednak jest już pierwsza informacja na ten temat. Pojawiła się w serwisie ZDNet, który cytuje lokalne, niemieckie media. A donoszą one, że władze zapłaciły MS ponad 800 tys. euro za kolejny rok wsparcia 33 tysięcy urządzeń PC. Jak od razu przeliczono, wychodzi ok. 24 euro za urządzenie (ok. 102 zł). To kwota, którą przewidywał wcześniej opublikowany plan dla użytkowników korporacyjnych. Gdyby jednak to samo chciała osoba prywatna - zapłaci dwa razy tyle.

Umowa dotycząca wsparcia została zawarta na rok. Nie wiadomo, czy kolejny wchodzi w grę, ponieważ co roku kwota ta ulega podwojeniu, więc za 2021 rząd Niemiec musiałby zapłacić 1,6 mln euro, a za 2022 - aż 3,2 miliona. Taniej wyjdzie zakup nowych urządzeń. Co ciekawe, niemiecki serwis Handelsblatt podaje, że należące do władz komputery zaczęły migrację na nowy system już w 2018 roku - jak jednak widzimy, sporo działa wciąż na ponad dziesięcioletnim systemie.

Źródło: ZDNet