Niemiecki sąd nakazuje wycofanie iPhonów ze sklepów

Sąd w Monachium nakazał wycofanie Apple kilku modeli iPhone ze sklepów. Jaki był tego powód?

Poszło o wykorzystywanie przez Apple patentów dotyczących energooszczędnych technologii, których właścicielem jest doskonale znany Qualcomm - producent procesorów do urządzeń przenośnych. Zdaniem sądu miały one zostać naruszone przez firmę z Cupertino w modelach iPhone 7 oraz iPhone 8, dlatego na skutek orzeczenia, muszą zostać wycofane ze sprzedaży na terytorium Niemiec - dotyczy to zarówno sklepów stacjonarnych, jak i internetowych. Nie dopatrzono się natomiast niczego złego w modelach XS, XS Max oraz XR.

Jako że orzeczenie jest świeże, Apple może jeszcze przez 31 odwołać się od niego. Warto przypomnieć, że gigant toczy w chwili obecnej kilka batalii sądowych o wykorzystywanie patentów na całym świecie. W Chinach ma podwójny spór - również z Qualcomm oraz Huawei. Najsłynniejsza "wojna patentowa" miała miejsce w 2012 roku, kiedy to Samsung Electronics oskarżył Apple, że nie chce negocjować z koreańskim producentem kwestii patentów związanych z systemem telefonii 3G, aczkolwiek ten sam Samsung wcześniej przegrał z Apple. Gigant z Cupertino zarzucał koreańskiemu producentowi, że podczas prac nad tabletem Galaxy Tab wzorował się na iPadzie. Sąd przychylił się do tych zarzutów, i uznał iż Samsung naruszył patenty Apple'a. Skutkiem tego, tablet Samsunga był zakazany w Australii.