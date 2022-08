Niemożliwe! Użytkownicy Galaxy S21 będą wniebowzięci

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra przynosi znaczną znaczącą zmianę dla miłośników fotografii.

Fot. Samsung

Samsung ogłosił, że wprowadza nowe funkcje aparatu oraz lepszą jakość zdjęć i wideo do Galaxy S22, Galaxy S22+ oraz Galaxy S22 Ultra. Aktualizacja ta została już wydana w Niemczech i Korei Południowej. Co więcej, trafiła również na niektóre rynki do serii Galaxy S21.

Najnowsza aktualizacja oprogramowania dla Galaxy S21, Galaxy S21+ i Galaxy S21 Ultra przynosi poprawę jakości zdjęć, lepszą jakość wideo oraz kompatybilność teleobiektywu 3x z trybem Hyperlapse (który zadebiutował wraz z One UI 5.0 beta i Galaxy Z Fold 4). Aktualizacja na ten moment dostępna jest w Niemczech i Korei Południowej. W Korei Południowej aktualizacja pojawia się w wersji G99xNKSU3CVH7., a w Niemczech w wersji G99xBXXU5CVH7. Na ten moment nie wiemy, kiedy trafi ona do Polski, lecz biorąc pod uwagę fakt, że trafiła już na rynek niemiecki, to z pewnością pojawienie się jej na naszym rodzimym rynku jest kwestią najbliższych tygodni.

Fot. Samsung

Aktualizacja przynosi też lepszy czytnik kodów QR. Obszar czytnika kodów QR w stockowej aplikacji aparatu jest teraz większy, więc skanowanie jest łatwiejsze. Szybkość skanowania kodów QR również uległa znacznej poprawie. Wcześniej, gdy użytkownik odrzucił wynik skanowania kodu QR, aparat nie pozwalał na ponowne zeskanowanie tego kodu. Teraz zostało to naprawione, a użytkownik może ponownie zeskanować ten sam kod QR. Samsung podaje, że ogólna jakość obrazu i wideo także została poprawiona, oferując lepszy HDR, kolory i stabilizację wideo.

Poprawie uległo również wysyłanie i odbieranie wielu obrazów poprzez wiadomości. Użytkownicy mogą teraz wyświetlać je zbiorczo w karuzeli. Telefony obsługują także rejestrację powiadomień o wiadomościach w czatach grupowych.