Niemożliwe stało się faktem - może powstać żywy komputer

Czy grzybnia (mycelia) to przyszłość rynku elektronicznego?

Choć może się wydawać, że rozwój komputerów to coraz wydajniejsze podzespoły, naukowcy wciąż pracują nad alternatywnymi ścieżkami ich rozwoju. Niektóre koncepcje przypominają pomysły rodem z powieści i filmów science-fiction. I taki właśnie realizują badacze z Unconventional Computing Laboratory (UCL), znajdującego się w University of the West of England (Bristol). Podstawą projektu jest założenie, że podzespoły elektroniczne można tworzyć z materiałów organicznych. Czy jest to możliwe?

Co zaskakuje - pierwsze doświadczenia są bardzo obiecujące. Stojący na czele zespołu badawczego profesor Andrew Adamatzky poinformował, że udało się potwierdzić możliwość stworzenia układu komputerowego z grzybni. Dlaczego akurat z grzybni? Ponieważ wykazuje ona największe podobieństwo do działania ludzkiego mózgu, zwłaszcza pod względem transmisji impulsów elektrycznych. Jej system korzeniowy przewodzi je doskonale, a ponieważ jest on złączony z końcówkami innych grzybni, zakłada się, że mogą one komunikować się pomiędzy sobą. To z kolei odwzorowane sposobu, w jaki stworzony został internet.

Fot.: Andrew Adamatzky/Popsci

W przeprowadzonym eksperymencie użyto grzybów do stworzenia odpowiednika analogowej płyty głównej. Aktywność elektryczna lub jej brak w poszczególnych korzeniach są tłumaczone jako 0 lub 1, co naśladuje oczywiście język binarny. Grzyby wykazują aktywność skokową, podobnie jak neurony. Zmierzono ją za pomocą mikroelektrod. A to już daje podstawę do tworzenia "grzybowej elektroniki". Oczywiście póki co nie ma mowy o realnych porównaniach możliwości układów organicznych z aktualnie używanymi podzespołami. Adamatzky był w stanie stymulować grzybnię w dwóch różnych punktach, aby przenieść impuls elektryczny, jednak szybkość tego procesu jest znacznie wolniejsza niż choćby w dyskach SSD. Co ważne - umożliwia to grzybom na tworzenie "zapisów" lub - śmielej mówiąc - wspomnień. Dokładnie tak samo dzieje się to w ludzkim mózgu.

Adamatzky zauważa, że obecnie są to tylko eksperymenty, ale już wykazały, że za pomocą grzybni można tworzyć podstawowe bramki logiczne. W przyszłości będzie to podstawa stworzenia całych opartych na grzybni komputerów oraz urządzeń elektronicznych. Na tym nie koniec ambitnych planów - zastosowanie grzybów może umożliwić tworzenie interfejsów maszyna/mózg, które da się wykorzystać w leczeniu chorób Parkinsona oraz Alzheimera, a także protetyce. Nauka ma jeszcze wiele obszarów do zagospodarowania - co robi na naszych oczach.

Źródło: Techspot, Popsci