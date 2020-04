Nienazwany model Xiaomi z certyfikacją - prawdopodobnie jest to Redmi Note 9

Na witrynie TENAA pojawił się nowy model Xiaomi. Wszystko wskazuje na to, że będzie to kolejny przedstawiciel rodziny Redmi Note 9.

Globalna premiera smartfonów Redmi Note 9 odbyła się w marcu, jednak wszystko wskazuje na to, że na zaprezentowanych modelach się nie skończy. Zobaczyliśmy Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 Pro Max oraz Redmi Note 9S, ale nie pokazano zwykłego Redmi Note 9. Wczoraj w nocy czasu polskiego na stronach chińskiego urzędu certyfikacyjnego TENNA pojawił się właśnie smartfon, który może być tym modelem. Wskazuje na to design urządzenia, które otrzymało numer M2003J15Sc, a można je zobaczyć na zrzutach ekranu. Pokazują one taki sam panel tylny z kwadratowym polem na obiektywy aparatu. Choć nie wiemy, jakie to obiektywy, znamy inne istotne elementy specyfikacji.

Wyświetlacz smartfona Xiaomi to IPS, ma 6,53" i pokazuje obraz w rozdzielczości Full HD+ (2340x1080 pikseli). Ma ośmiordzeniowy procesor, taktowany na 2,0 Ghz, korzystający z 6GB RAM. Użytkownicy otrzymują 128GB miejsca na dane, a całość zasila bateria o pojemności 4920 mAh. Wymiary tego modelu to 162,3 x 77,2 x 8,9 mm, przy wadze 198g. Niestety, na pozostałe informacje przyjdzie nam jeszcze poczekać. Do kiedy? Albo do oficjalnego ogłoszenia telefonu przez Xiaomi, albo - pojawienia się przecieków na jego temat.

Źródło: XDA Developers