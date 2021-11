"Niepamięć", "Ted" i wiele innych. Te filmy wkrótce znikną z Netflix!

W tym tygodniu Netflix usuwa wiele ciekawych filmów. Sprawdźcie, jakich tytułów wkrótce zabraknie!

Jeżeli jesteście fanami produkcji z Tomem Cruisem i Warkiem Wahlbergiem, to radzimy bardzo szybko obejrzeć takie filmy jak Ted, Kontrabanda oraz Niepamięć. Właśnie te tytuły znajdują się na liście produkcji, które w ciągu najbliższych kilku dni znikną z oferty Netflix. Zapoznajcie się z pełną listą poniżej!

Ted

Marzenia mają niezwykłą moc. Ale uważaj, czego sobie życzysz, bo możesz mieć pecha i życzenie ci się spełni…

Mały John pragnął, by jego pluszowy miś Ted ożył. I tak się stało, a Ted dorósł razem z Johnem. Teraz obaj lubią strzelić sobie browarka, zapalić zioło i jednakowo bimbają na obowiązki. Z tym tylko, że Ted wysyła do firmy zabawkarskiej skargi, bo uszyto go bez pewnego ważnego męskiego organu, a John znalazł sobie dziewczynę. I to właśnie Lori ma tak dosyć pyskatego pluszaka, sprowadzającego do domu różne panienki, że stawia Johnowi warunek: Ted musi się wynieść z ich życia.

Ale jak rozstać się z kimś, kto czasem bywa cyniczny i złośliwy, ale towarzyszy ci od lat i jest twoim najlepszym kumplem?

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Seth MacFarlane

: Seth MacFarlane Scenariusz : Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild

: Seth MacFarlane, Alec Sulkin, Wellesley Wild Gatunek : komedia

: komedia Obsada : Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Mila Kunis, Joel McHale, Giovanni Ribisi, Patrick Warburton, Ryan Reynolds, Matt Walsh, Patrick Stewart, Jessica Barth

: Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Mila Kunis, Joel McHale, Giovanni Ribisi, Patrick Warburton, Ryan Reynolds, Matt Walsh, Patrick Stewart, Jessica Barth Dostępny do: 21 listopada

Kontrabanda

Na co jesteś gotów, by ochronić swoją rodzinę? Porzuciwszy już dawno przestępcze życie Chris jest zmuszony powrócić do tego, w czym jest najlepszy - przemytu. Jednak sprawy nie idą gładko, Chris musi użyć swoich przestępczych umiejętności, aby stawić czoła sieci narkotykowych mafii, gliniarzy i płatnych morderców.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Baltasar Kormákur

: Baltasar Kormákur Scenariusz : Aaron Guzikowski

: Aaron Guzikowski Gatunek : akcja, sensacyjny, thriller

: akcja, sensacyjny, thriller Obsada : Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, J.K. Simmons, Lukas Haas, Diego Luna, Caleb Landry Jones

: Mark Wahlberg, Kate Beckinsale, Ben Foster, Giovanni Ribisi, J.K. Simmons, Lukas Haas, Diego Luna, Caleb Landry Jones Dostępny do: 21 listopada

Niepamięć

Jest rok 2077: Jack Harper stacjonuje na ewakuowanej Ziemi, serwisując niesprawne drony. Jego misja jako część operacji mającej na celu zabezpieczenie niezbędnych surowców po dekadach wojen z obcymi dobiega końca. Za dwa tygodnie Harper dołączy do grupy ocalałych przebywających w kolonii, na księżycu Saturna - Tytanie, z dala od zniszczonego wojną świata, który kiedyś nazywał domem. Życie patrolującego niebo z wysokości tysięcy metrów Jacka ulega drastycznej zmianie, kiedy ratuje z rozbitego statku kosmicznego piękną nieznajomą. Pojawienie się kobiety daje początek łańcuchowi wydarzeń, które zmuszają Jacka do podania w wątpliwość wszystkiego, co do tej pory wiedział. Odkrywając szokującą prawdę, która łączy go z Ziemią z przeszłości, Jack zostaje zmuszony do licznych aktów odwagi. Los ludzkości spoczywa teraz w rękach człowieka, który wierzył, że nasz świat wkrótce zostanie stracony na zawsze.

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Joseph Kosinski

: Joseph Kosinski Scenariusz : Joseph Kosinski, Karl Gajdusek

: Joseph Kosinski, Karl Gajdusek Gatunek : akcja, sci-fi

: akcja, sci-fi Obsada : Tom Cruise, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Melissa Leo, Zoë Bell

: Tom Cruise, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko, Morgan Freeman, Nikolaj Coster-Waldau, Melissa Leo, Zoë Bell Dostępny do: 15 listopada

Wszystkie filmy i seriale znikające z Netflix:

poniedziałek (15 listopada)

To skomplikowane

Szczęki

40 dni i 40 nocy

Johnny English: Reaktywacja

Doomsday

American Pie: Wesele

The Crew

Królestwo

Diabeł

Na pewno, być może

Czarna błyskawica

Niepamięć

Nieśmiertelny

środa (17 listopada)

Naomi and Ely's No Kiss List

Harriet

Angry Birds 2: Film

czwartek (18 listopada)

Kochanie, kochanie

piątek (19 listopada)

Złoczyńcy

Śniadanie do łóżka

niedziela (21 listopada)

Ted

Kontrabanda

Amerykański gangster

King Kong

Stan gry

Scott Pilgrim kontra reszta świata

