Nieporęt gospodarzem wielkiego finału cyklu Garmin Iron Triathlon 2019!

To pierwsza z niespodzianek jaką organizatorzy Garmin Iron Triathlon 2019 przygotowali dla zawodników. Nieporęt, który zadebiutował na triathlonowej mapie Polski już w 2014 roku będzie w obecnym sezonie finałowym etapem najstarszego i największego cyklu triathlonowego w kraju. Zawody odbędą się 31 sierpnia 2019 r.

Do tej pory w Nieporęcie gościł popularny cykl Triathlon Series, w przyszłym roku przyjdzie czas na debiut w tym miejscu w ramach Garmin Iron Triathlon. Doskonała lokalizacja zawodów w bliskim sąsiedztwie stolicy co roku przyciąga setki triathlonistów! Zawodnicy wysoko oceniają warunki, jakie gmina Nieporęt oferuje do uprawiania tej dyscypliny sportu. Czysta woda w Jeziorze Zegrzyńskim oraz doskonałe trasy rowerowa i biegowa gwarantują niezapomniane wrażenia wszystkim startującym.

Finał Garmin Iron Triathlon 2019 w Nieporęcie rozegrany zostanie na trzech dystansach: 1/2 IM, 1/4 IM oraz 1/8 IM. Zawodnicy startujący na „połówce” będą mieli do przepłynięcia 1,9 km, do przejechania na rowerze 90 km i do przebiegnięcia 21,1 km. Na dystansie 1/4 IM: 0,95 km pływania, 45 km jazdy na rowerze i 10,55 km biegu. Dystans 1/8 IM to kolejno 0,475 km pływania, 22,5 km jazdy na rowerze oraz 5,275 km biegu. Na wszystkich dystansach będzie można wystartować w trzyosobowej sztafecie triathlonowej, w której jedna osoba płynie, druga jedzie na rowerze, a trzecia biegnie. Sztafety z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością i są dla wielu zawodników początkiem triathlonowej przygody. Podobnie jak w innych lokalizacjach, również w Nieporęcie najmłodsi będą mogli wystartować w zawodach biegowych Garmin Kids, rozgrywanych na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

Impreza odbędzie się na terenie Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnego Promenada, a pływanie w popularnym Zalewie Zegrzyńskim. Trasa rowerowa wytyczona zostanie drogami o bardzo dobrej nawierzchni asfaltowej w stronę miejscowości Radzymin. Trasa biegowa to pętla o długości 5,275 km.

Gmina Nieporęt położona jest w Kotlinie Warszawskiej, na południowym brzegu Jeziora Zegrzyńskiego. Leżące na historycznym szlaku wiodącym z Warszawy przez Pułtusk i Suwałki do Litwy ziemie mogą poszczycić się przepięknymi krajobrazami. Gmina Nieporęt stanowi jedyną w swoim rodzaju enklawę na Mazowszu z doskonałymi warunkami do wypoczynku i rekreacji. Jej tereny o każdej porze roku mogą stać się miejscem wypoczynku i ucieczką od zgiełku miasta.

Jak co roku, podczas wielkiego finału cyklu zostaną nagrodzeni najlepsi zawodnicy i zawodniczki w klasyfikacji generalnej we wszystkich kategoriach wiekowych oraz klasyfikacji open. Do klasyfikacji końcowej na poszczególnym dystansie zostanie zliczona suma czterech najlepszych czasów podczas całego cyklu. Dzięki takiemu rozwiązaniu na popularnej ćwiartce triathloniści będą mogli ukończyć tzw. „Ironmana na raty”, a także „połówki na raty”, dla tych, którzy ścigać się będą na dystansie 1/8 IM oraz podwójnego IM dla osób rywalizujących na połówce.

Podczas Garmin Iron Triathlon 2019 ponownie odbędzie się rywalizacj a „Battle of the sexes”, czyli tzw. Bitwa Płci – połączona klasyfikacja kobiet i mężczyzn na dystansie 1/4 IM, w której do wygrania będą wartościowe nagrody ufundowane przez sponsorów cyklu. W „Battle of the sexes” walka toczy się o wirtualne pokonanie Mistrzów Świata. Łączny czas czterech najlepszych wyników na dystansie 1/4 IM pierwszego mężczyzny oraz pierwszej kobiety zostaną porównane z wynikami osiągniętymi przez aktualnych Mistrzów Świata z Hawajów z 2018 roku. Zawodnik i zawodniczka, którzy po tym porównaniu czasów osiągną wynik najbardziej zbliżony do Patricka Lange (07:52.39) oraz Danieli Ryf (08:26.18), lub kto pokona ten czas z większą przewagą zwycięży w klasyfikacji generalnej cyklu. W ten sposób wyłoniony zostanie najlepszy zawodnik lub zawodniczka całego cyklu.

Wielki finał cyklu Garmin Iron Triathlon to zawsze ogromne emocje, dowiemy się, kto zwycięży w klasyfikacji generalnej całej serii, ale również kto odjedzie nowym samochodem, który zostanie ufundowany przez sponsora cyklu. Aby walczyć o samochód oraz otrzymać koszulkę finishera cyklu wystarczy ukończyć 4 imprezy na dowolnych dystansach wchodzące w skład Garmin Iron Triathlon 2019.

Zapisy na zawody z cyklu Garmin Iron Triathlon 2019 wciąż trwają. Dla osób startujących w więcej niż jednej imprezie wchodzącej w skład cyklu przewidziane będą rabaty. Szczegóły dostępne są na oficjalnej stronie www.irontriathlon.pl oraz na facebookowym profilu www.facebook.com/irontriathlon//.

Weź udział w Garmin Iron Triathlon 2019 Nieporęt i zmierz się w rywalizacji sportowej z przedstawicielami PC World! Zapraszamy.