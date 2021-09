Niesamowicie szczegółowe zdjęcie krateru Tycho na Księżycu

Nowy system teleskopowy uchwycił obraz Księżyca o najwyższej rozdzielczości, jaki kiedykolwiek wykonano z Ziemi za pomocą technologii radarowej.

Krater Tycho (NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI)

Zrobienie tego zdjęcia zajęło mnóstwo czasu, ale efekt końcowy jest niesamowity. Wyjątkowo szczegółowy obraz kratera Tycho został uchwycony z odległości setek tysięcy kilometrów, ale sprawia wrażenie, jakby patrzyło się na niego lecąc nad powierzchnią Księżyca.

Rozdzielczość obrazu wynosi pięć na pięć metrów i zawiera około 1,4 miliarda pikseli. Razem obejmuje całą szerokość krateru Tycho, czyli aż 86 kilometrów średnicy. Dzięki temu możemy zobaczyć w najdrobniejszych szczegółach każde miejsce krateru.

Obraz radarowy miejsca lądowania Apollo 15. (Sophia Dagnello/NRAO/GBO/Raytheon/AUI/NSF/USGS)

W styczniu naukowcy przetestowali nowy system teleskopowy, wykonując zdjęcie radarowe miejsca lądowania Apollo 15. Teleskop Green Bank (GBT) Narodowej Fundacji Nauki, który znajduje się w Zachodniej Wirginii, został wyposażony w specjalny nadajnik opracowany przez Raytheon Intelligence & Space. Kilka miesięcy później udało się zdobyć obraz krateru w wysokiej rozdzielczości. Inżynier GBO Galen Watts wyjaśnia:

Dane radarowe takie jak te nigdy wcześniej nie były rejestrowane z taką odległością lub rozdzielczością. Zrobiono to wcześniej na dystansach kilkuset kilometrów, ale nie w setkach tysięcy kilometrów skali tego projektu i nie z wysoką rozdzielczością metra przy tych odległościach.

Astronomowie mają nadzieję, że nowa technologia pozwoli im zbadać części Układu Słonecznego, których nigdy wcześniej nie widzieliśmy.

Źródło: sciencealert.com