Niesamowita aplikacja: ustaw na tapetę zdjęcia z Google Photos

Dzięki tej aplikacji już nigdy nie będziesz chciał wrócić do statycznych tapet. Instalacja krok po kroku.

Spis treści

Jedna z najlepszych funkcji Zdjęć Google to to, że mogą one przenieść Twoją kolekcję zdjęć na wiele różnych ekranów.

Jeśli masz, na przykład, Google Nest Hub, aplikacja Zdjęcia Google zamieni go w inteligentną ramkę na zdjęcia. Na Android TV i urządzeniach Chromecast usługa może dostarczać zdjęcia w trybie oszczędzania energii „Ambient”. Nawet telefony Pixel można zamienić w ramkę dla Zdjęć Google podczas używania bezprzewodowej ładowarki Google Pixel Stand.

Jeszcze niedawno mój komputer stacjonarny nie miał takich możliwości. Ani Windows, ani Mac nie oferują wiele w kwestii dynamicznych tapet, a do tego na pewno nie są zintegrowane z usługą Zdjęcia Google.

Na szczęście program o nazwie John's Background Switcher wszystko zmienia. Oprogramowanie, które jest dostępne do pobrania za darmo dla systemu Windows (kosztuje 8 USD dla użytkowników Mac) może automatycznie aktualizować tapetę pulpitu z obrazów z wielu źródeł, w tym też ze Zdjęć Google. A ponieważ usługa pozwala łatwo tworzyć albumy tematyczne, na pulpicie mogą stale pojawiać się najnowsze zdjęcia przyjaciół i rodziny.

Konfigurowanie Zdjęć Google za pomocą programu John's Background Switcher (JBS) nie jest tak intuicyjne, jak mogłoby być. Ale wystarczy raz się nauczyć, a już nigdy nie bedzie chciało się wracać do nudnych, statycznych tapet.

Przygotuj Zdjęcia Google do tworzenia projektu

W tym artykule założę, że już korzystasz z omawianej usługi i wiesz, jak ona działa. (Jeśli nie, tutaj znajdziesz przydatny elementarz). Zasugeruję jednak korzystanie z funkcji „Live Albums”, która wykorzystuje technologię rozpoznawania twarzy i automatycznie układa na tej podstawie albumy.

Jeśli jeszcze nie utworzyłeś takiego albumu, przejdź do odpowiedniej sekcji i wybierz opcję „Utwórz album” w prawej górnej części ekranu. Dodaj tytuł, a następnie kliknij „Wybierz osoby i zwierzęta”. Zobaczysz wtedy menu z twarzami do wyboru. Jeśli klikniesz na którąkolwiek z nich, wszystkie powiązane zdjęcia zostaną dodane do tego albumu.

Konfigurowanie JBS

Użytkownicy Windowsa mogą zainstalować JBS, korzystając z zielonego przycisku Download na tej stronie. Natomiast użytkownicy komputerów Mac mogą albo kupić JBS za pośrednictwem strony internetowej dewelopera za 8 USD, albo za pośrednictwem Mac App Store za 9 USD.

Po zainstalowaniu JBS, powinien pojawić się ekran ustawień. Możesz również uzyskać dostęp do tego ekranu, klikając ikonę JBS na pasku zadań Windows, a następnie wybierając „Settings” (Ustawienia).

Na tym ekranie wybierz opcję „Authorise” (Autoryzacja) lub „Accounts” (Konta), a następnie wybierz Zdjęcia Google i kliknij przycisk „Connect” (Połącz). Postępuj zgodnie z instrukcjami logowania w przeglądarce internetowej, a następnie wklej kod autoryzacji z przeglądarki do JBS.

Następnie wróć do głównego menu JBS w systemie Windows lub do menu „Picture Sets” na Macu. Wybierz opcję "Add" (Dodaj) lub mały przycisk +, a następnie wybierz opcję „Zdjęcia Google”. Pod przyciskiem „Choose from” (Wybierz z) kliknij „Pick an album”(Wybierz album), a następnie naciśnij mały przycisk wyboru obok menu „Album” znajdującego się pod spodem. Tu możesz wybrać dowolny album utworzony w Zdjęciach Google.

Po wprowadzeniu zmian JBS może nie odświeżyć się od razu z nowymi zdjęciami. Aby dokonać zmian ręcznie, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę JBS na pasku zadań Windows i wybierz opcję „Next background” (Następne tło). Po około 10 sekundach tapeta pulpitu powinna zmienić się na losowy obraz z albumu Zdjęcia Google.

Domyślnie nowy obraz będzie się pojawiał co godzinę, ale możesz zmienić częstotliwość w menu „Switching” (Przełączanie).

Utwórz kolaż

Oprócz ustawienia pojedynczego obrazu jako tapety, JBS potrafi zrobić jeszcze więcej. Przejdź do tego samego menu „Przełączanie”, o którym była mowa wcześniej i obok „Picture Mode” (Tryb obrazu), kliknij menu rozwijane i wybierz „Create a collage” (Utwórz kolaż). Dzięki temu ekran wypełni się kafelkowym układem zdjęć, jak na zdjęciu na początku tego artykułu.

Czasem domyślne ustawienie kolażu powoduje, że na ekranie mieści się zbyt wiele zdjęć. Aby dostosować rozmiar kolażu, kliknij „More” (Więcej) w menu głównym, a następnie wybierz „Montages” (Montaże). Przewiń w dół, aż zobaczysz poziomowy i pionowy suwak. Ustaw oba suwaki na najwyższe wartości, odśwież program i zmniejsz je w razie potrzeby.

Stwórz zestaw zdjęć

Aby tapeta sprawiała wrażenie nieco bardziej realistycznej, spróbuj zamiast kolażu ustawić w trybie „Picture Mode” (Tryb obrazu) opcję „Create a postcard Pile” (Utwórz stos pocztówek) lub „Create a Polaroid Pile” (Utwórz stos polaroidów). Oba te tryby rozrzucą wybrane zdjęcia na pulpicie, ale ten drugi będzie imitował stare zdjęcia zrobione polaroidem.

Jeśli zdjęcia wydają się zbyt małe lub zbyt duże, możesz przejść do tego samego menu „Montages” i tym razem wyregulować poziomy suwaków znajdujących się obok obrazu przedstawiającego stos zdjęć. Jest on oznaczony jako „Snapshot size” (Rozmiar migawki) w systemie Windows oraz „Postcard or Polaroid Pile” (Stos pocztówek lub polaroidów) w systemie Mac.

Uzyskanie odpowiedniego rozmiaru może wymagać trochę praktyki, więc eksperymentuj z różnymi rozmiarami, aby zobaczyć, co najlepiej się sprawdza. W systemie Windows możesz również użyć suwaka „Spacing between snapshots” (Odstępy między zdjęciami), aby kontrolować, jak bardzo zdjęcia na siebie nachodzą. Sugeruję wybrać wartość -50 lub -100.

Ostatnia rzecz: domyślnie JBS wybiera jedno zdjęcie z Twojego albumu, które będzie wyświetlane w skali szarości za Twoimi Polaroidami lub pocztówkami. W menu „Montages” możesz wybrać inny obraz, zmienić efekt tła na inny niż skala szarości lub wybrać ogólne tło, takie jak boazeria lub tablica korkowa.

I to wszystko, Twoja tapeta powinna teraz automatycznie wyświetlać najnowsze zdjęcia z wybranego albumu Zdjęć Google. Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał zmienić tapetę na zwykłą, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy ikonę John's Background Switcher i wybrać „Pause” (Pauza) lub po prostu odinstalować aplikację.