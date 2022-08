Niesamowita promocja na damski rower elektryczny - taniej już go nie znajdziesz!

W sklepie Media Expert trwa limitowana promocja na rower elektryczny - cena jest naprawdę atrakcyjna. Przyglądamy się, czym charakteryzuje się pojazd i czy warto pomyśleć o zakupie.

Zakup roweru elektrycznego nie należy do najtańszych wydatków i trzeba się liczyć z tym, że za dobrej jakości sprzęt trzeba zapłacić naprawdę sporo pieniędzy. Na szczęście, coraz częściej możemy trafić na atrakcyjne oferty i promocje. Z roku na rok rośnie popularność rowerów elektrycznych, a co za tym idzie ich ceny stają się bardziej przystępne. Nasz przegląd najciekawszych modeli 2022 znajdziecie pod tym linkiem.

Najczęściej na rabaty można liczyć w znanych sklepach z elektroniką - przykładem jest sklep Media Expert. W promocyjnej cenie pojawił się rower elektryczn LANCIA YPSILON Incanto D17 z koszykiem, który kosztuje aktualnie 5 999 zł. To aktualnie najniższa cena, jaką udało nam się znaleźć przeglądając oferty innych sklepów. Cena taka obowiązuje jedynie z kodem: NIEDZIELA i tylko w dniu dzisiejszym, tj. 08.08.2022, do końca dnia. Jeśli jesteście zdecydowani, to warto się pośpieszyć, bo liczba dostępnych modeli jest ograniczona.

Rower elektryczny z koszykiem LANCIA YPSILON Incanto D17 - specyfikacja:

Typ roweru: Miejski

Przeznaczenie: Damski

Wyposażenie: Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna, Koszyk, Stopka

Waga [kg]: 24,8

Rama: Aluminiowa

Rozmiar ramy [cal]: 17

Marka silnika: Bafang

Rodzaj silnika: Bezszczotkowy, RM G010.250.D

Moc silnika: 250W

Maksymalny zasięg: 40-70 km

Bateria pojemność [Ah]: 10.4

Bateria żywotność: 500 ładowań

Czas ładowania: 4-6 h

Liczba biegów: 7

Rozmiar koła [cal]: 26

Więcej szczegółów znajdziecie TUTAJ.

