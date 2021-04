Niesamowite zdjęcie Słońca, jakiego jeszcze nie widzieliście

Udostępniono niesamowitą fotografię słońca, stworzoną ze stu tysięcy zdjęć. Efekt robi wrażenie.

Cóż, w każdej dziedzinie znajdą się specjaliści, skupiający się na bardzo wąskim zakresie tematycznym. Trzeba jednak przyznać, że to, co robi Andrew McCarthy brzmi ciekawie nawet w tym kontekście, jest on bowiem fotografem kosmosu. Jeśli nie wiedzieliście, iż taka specjalizacja istnieje, to nie wy jedni.

To jedno z najsłynniejszych dzieł fotografa, czyli niezwykle kolorowy obraz Księżyca, stworzony ze 150 tyś. zdjęć

McCarty w swojej około trzyletniej pracy skupia się przede wszystkim na Słońcu i Księżycu. Choć okres jego działalności w tej sferze jest stosunkowo niedługi, to wyrobił on sobie już niezłą markę i jest rozpoznawalny na całym świecie, nie tylko wśród zapalonych fanów kosmosu.

Fotografia Słońca

Oczywiście potrzebny jest naprawdę dobrej jakości sprzęt, aby móc robić zdjęcia choć zbliżone to tych, których autorem jest McCarthy. Wystarczy zaznaczyć, iż większość dostępnych na szerokim rynku aparatów (włącznie z tymi w smartfonach) ma w granicach 10-30 megapikseli. Natomiast najnowsze dzieło przedstawiające Słońce posiada rozdzielczość 230 megapikseli.

Andrew McCarthy i jego teleskop

Co więcej, do jego stworzenia potrzebne były dwa, główne elementy. Po pierwsze - teleskopu o ogniskowej 4000 mm. Dodatkowo, ze względu na specyfikę gwiazdy naszego układu słonecznego, uzyskanie wyraźnego obrazu wymagało wykonania i nałożenia na siebie prawie 100 tysięcy fotografii. Efekt jednak był zdecydowanie wart przedsięwzięcia, co możecie ocenić poniżej.

Jest to chyba najostrzejszy wizerunek Słońca, jaki udało się uzyskać, co potwierdza smuga plazmy widoczna poniżej gwiazdy. Jest to kolejne z niesamowitych zdjęć poszczególnych elementów naszego układu słonecznego, ponieważ niedawno opublikowano m.in. piękne zdjęcie Wenus, czy choćby klimatyczną panoramę Marsa, wykonaną przez znajdujący się na jego powierzchni łazik Perseverance.