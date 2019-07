Niespodziewane wzrosty na rynku komputerów PC

Nagle wzrosła sprzedaż komputerów PC. Sprawdź, co jest odpowiedzialne za taki stan rzeczy?

Rynek komputerów osobistych skorzystał dzięki wprowadzeniu na rynek nowych procesorów Intel i procesowi przejścia z systemu Windows 7 na zdecydowanie nowszego Windowsa 10. Odniesiono rekordowy - wyższy, niż oczekiwano 4,7 procentowy wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem. Mówi się, że wpływ na taki stan rzeczy ma prezydent USA Donald Trump i jego działania.

Źródło: pcworld.com

Ogółem na całym świecie sprzedano 64,858 milionów komputerów, co oznacza wzrost o 4,7 procenta względem poprzedniego roku. Rok temu HP znalazło się na pierwszym miejscu i było największym dostawcom komputerów. W drugim kwartale zauważyliśmy jednak znaczny wzrost sprzedaży komputerów Lenovo. Chińskie przedsiębiorstwo zanotowało gwałtowny 18,2 procentowy wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym, co spowodowało, że HP zostało zdetronizowane.

Za co odpowiedzialny jest taki stan rzeczy? Dobrze wiemy, że rynek komputerów jest bardzo nasycony i rozwija się znacznie wolniej, niż np. sprzedaż smartfonów. IDC powiedziało, że za taki stan rzeczy może odpowiadać zwiększona ilość zakupów w związku z możliwością podniesienia cen w Chinach. Dodatkowo firma Intel wprowadziła na rynek nowe procesory ósmej generacji, które zapewniły komputerom typu ultrabook potężny wzrost wydajności - oferują one cztery rdzeni oraz osiem wątków. Dodatkowo cały czas zbliża się termin zakończenia wsparcia dla systemu Windows 7 (styczeń 2020 roku). Powyższe czynniki pobudzają duże firmy i korporacje do inwestowania w nowy sprzęt komputerowy.

Na całym świecie Lenovo posiada 25,1 procentowy udział w rynku, co przekłada się na sprzedaż 16,3 miliona komputerów PC. Drugie miejsce zajmuje HP z 23,7 procentowym udziałem w rynku, które dostarczyło 15,4 miliona komputerów. Dell zajmuje trzecie miejsce i posiada 17,9 procenta udziałów w rynku,. Przedsiębiorstwo sprzedało 11,6 miliona komputerów PC. Nieźle radzi sobie firma Acer, która jest na czwartym miejscu z 6,6 procentowym udziałem w rynku. Przekłada się to na 4,3 miliona komputerów. Apple zajmuje piąte miejsce z 6,3 procentowym udziałem. Firma z Cupertino sprzedała 4,1 miliona komputerów z systemem macOS.

Gartner, który nie uwzględnia Chromebooków w swoim badaniu, uważa, że rynek komputerów PC wzrósł tylko o 1,5 procent, do 62,97 mln sztuk na całym świecie. Również w tym przypadku Lenovo znajduje się na pierwszym miejscu. Za nim plasują się HP i Dell. Z wyłączeniem Chromebooków, Apple zajęło trzecie miejsce, a za nimi plasuje się Acer i Asus.

Zarówno IDC, jak i Gartner podają, że ich szacunki są wstępne i mogę jeszcze ulec zmianie.