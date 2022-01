Niespodziewanie pojawiła się karta GeForce GT 1010. Znamy jej wydajność

Bez rozgłosu, przecieków ani zapowiedzi. Aczkolwiek nie ma się zbytnio czym chwalić.

Zazwyczaj jest tak, ze gdy myśli się o GeForce, ma się na myśli RTX-y. Jednak Nvidia na tym nie poprzestaje - GeForce GT 1010 to układ, na który nikt co prawda nie czekał, ale który już pojawił się w testach Geekbench. Jest to budżetowa karta graficzna - z pewnością nie stanie się obiektem pożądania graczy ani górników. A co ciekawe - pierwsza wzmianka o tym układzie miała miejsce dokładnie rok temu, czyli w styczniu 2021 roku. Od tamtego czasu zapadła w temacie cisza.

Teraz wyniki pokazują się w benchmarku, a wraz z nimi dane o specyfikacji. Wiemy z nich, że GeForce GT 1010 ma maksymalną częstotliwość 1,47 GHz i zapotrzebowanie na moc wynoszące zaledwie 30 W. Test miał za zadanie sprawdzić wydajność rdzeni CUDA, a przeprowadzono go na platformie składającej się z procesora Core i9-12900K, płyty Asus ROG Strix Z690-F Gaming Wifi oraz z 64 GB RAM. System operacyjny to Ubuntu 20.04.3 LTS.

Wynik? Dokładnie 7730 punktów. Jest to 5% tego, co w takim samym teście osiągnęło GeForce RTX 3070. Oznacza to, że układ będzie przeznaczony dla mniej wymagających zadań, jak proste prace biurowe czy urządzenia typu low-end. Nie wiemy, kiedy oficjalnie zadebiutuje na rynku, ani też jaka będzie cena. Ale w tym drugim przypadku pewne jest, że GeForce GT 1010 będzie dostępne na każdą kieszeń.

Źródło: Tom's Hardware