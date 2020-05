Niespodziewany ruch! Xiaomi reaktywuje serię Mi MIX

Xiaomi otworzyło konto Mi MIX na portalu społecznościowym Weibo. Niedługo na rynku pojawią się dwa nowe modele.

Xiaomi w 2016 roku stworzyło nową rodzinę smartfonów Mi MIX. Urządzenia z tej serii charakteryzują się topową specyfikacją techniczną oraz innowacyjnym, bezramkowym designem.

Niestety ostatnimi czasy Chińczycy zapomnieli o serii Mi MIX. Od premiery modelu Mi MIX 3 w 2018 roku oraz jego odświeżonej wersji Mi MIX 3 5G na początku 2019 roku na rynku nie pojawiły się żadne nowe urządzenia.

Od pewnego czasu w sieci pojawiają się co prawda plotki na temat Mi MIX 4, ale do dnia dzisiejszego brakowało nam konkretów. W międzyczasie firma zaprezentowała składanego smartfona Mi MIX Alpha, ale jest to urządzenie koncepcyjne wyprodukowane w mocno limitowanej liczbie egzemplarzy.

Na szczęście najnowsze informacje wskazują, że Xiaomi przypomniało sobie o serii Mi MIX. Na popularnym chińskim portalu społecznościowym Weibo utworzono właśnie nowe konto Mi MIX, które zostało już zweryfikowane jako oficjalne konto należące do Xiaomi. Wiadomość ta ożywiła plotki na temat Xiaomi Mi MIX 4.

Ostatni raz konto Mi MIX na Weibo zostało zaktualizowane w listopadzie zeszłego roku.

W chwili obecnej konto Mi MIX na Weibo nie posiada jeszcze żadnego wpisu. Oczekujemy, że w niedalekiej przyszłości Xiaomi zacznie udostępniać za jego pośrednictwem zajawki dotyczące nowego urządzenia z rodziny Mi MIX.

Wcześniejsze plotki sugerowały, że w tym roku na rynku pojawią się dwa modele - Mi MIX 4 oraz Mi MIX 4 Pro. Xiaomi od jakiegoś czasu prezentuje dwie wersje swoich flagowych urządzeń.

Bazowy model Mi MIX 4 ma być wyposażony w wyświetlacz Quad HD+ charakteryzujący się 120 Hz częstotliwością odświeżania. Nie zabraknie również modnego super szybkiego ładowania przewodowego oraz szybkiego ładowania bezprzewodowego. W chwili obecnej nie wiemy, jak wyglądać będzie urządzenie. Poprzedni Mi MIX 3 charakteryzuje się wysuwanym panelem z kamerką do selfie. Możliwe, że podobne rozwiązanie znajdzie się w tegorocznym modelu.

Mi MIX 4 i Mi MIX 4 Pro zadebiutują z Androidem 10 i MIUI 12 na pokładzie.

