Niespodziewanym efektem Brexitu może być powrót opłat roamingowych

Brytyjskie sieci mobilne mogą niespodziewanie stracić na Brexicie - przestanie wówczas obowiązywać prawo, nakazujące brak naliczania opłat roamingowych na terenie UE.

Obecna struktura roamingowa została wprowadzona w 2015. Unijne zasady dotyczące roamingu po cenach krajowych oznaczają, że korzystając ze swojego telefonu komórkowego podczas podróży z własnego kraju do dowolnego kraju UE , nie musisz ponosić żadnych dodatkowych opłat za roaming. Gdy nastąpi Brexit, unijne prawo przestanie obowiązywać w Wielkiej Brytanii, a jej władze zostaną zmuszone do zadecydowania, jak będą naliczane opłaty roamingowe.

Jak na razie dostawcy telefonii komórkowej w UK mówią otwarcie, że nie mają pojęcia, jak zostanie rozwiązany problem po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ani ile będzie to kosztować klienta indywidualnego. Tom Watson (brytyjski parlamentarzysta), powiedział, że powodem, dla którego UE wprowadziła darmowy roaming, był brak zaufania do firm telekomunikacyjnych.

Jak zatem mają zamiar rozwiązać ten problem władze? Tego na razie nie wiadomo, ale wiemy, że na terenie Zjednoczonego Królestwa przebywa ok. miliona Polaków, którzy często kontaktują się telefonicznie z rodzinami w kraju. Dobrze więc mieć oko na to, co dzieje się na Wyspach. Z pewnością każdy tamtejszy operator umieści stosowne informacje na swojej stronie internetowej, więc warto je odwiedzać co jakiś czas.