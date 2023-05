Niestety. Microsoft znowu wpycha swoje reklamy

Niech ktoś w końcu poinformuje producenta, że co za dużo, to niezdrowo.

Każdy użytkownik Windows 10 oraz Windows 11 spotkał się co najmniej raz z reklamami zachęcającymi do intensywnego korzystania z innych usług Microsoftu, jak OneDrive czy pakiet Office. Pojawiają się one już w trakcie instalacji systemu. Owszem, to praktyczne rozwiązania, które już praktycznie każdy zna i jeśli ktoś chciał, z pewnością zaczął z nich korzystać. Niestety, producent wychodzi z założenia, że im bardziej będzie bombardować nas ich reklamami, tym więcej osób zacznie ich używać. Mieliśmy już wyskakujący pasek w menu Start, a potem reklamy Edge gdzie tylko się da.

Jak się jednak okazuje, na tym nie koniec. Póki co zmiany pojawiły się w kanale Canary, czyli wczesnych buildach Windows 11 przeznaczonych dla Insiderów. Użytkownik Twittera o nicku Albacore pokazuje, gdzie Microsoft wrzucił kolejne ogłoszenia.

Cóż, może i nie jest to jakoś szczególnie uciążliwe, ale nie przypominam sobie, aby w licencji systemu znajdował się paragraf mówiący o zgodzie użytkownika na zamieszczanie reklam producenta. Póki co nie wiadomo jeszcze, czy takie reklamy zobaczą osoby, które już korzystają z MS Office i OneDrive. Edycje Canary mają to do siebie, że często są bardzo eksperymentalne.

