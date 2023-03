Niestety, to znowu się dzieje. Problemy z Windows 11 po aktualizacji

Na szczęście problemy nie dotyczą wszystkich użytkowników. Aczkolwiek spora grupa może poczuć się pokrzywdzona.

Łatka oznaczona jako KB5023706, która została udostępniona w marcu, wywołuje u użytkowników Windows 11 liczne problemy. Skąd o tym wiadomo? Ano zgłaszane są one do Centrum Opinii Microsoftu. Jeśli zatem i Ty dostrzegasz po aktualizacji jakieś kłopoty, spokojnie - to tylko awaria. Niestety, producent przyzwyczaił na już do takich sytuacji. A co konkretnie dzieje się teraz?

Oto problemy, jakie dostrzegli sami użytkownicy:

aktualizacja nie jest możliwa, wyskakują błędy mające kody 0x80070103, 0x8000ffff, 0x80073701, 0x8007007e, 0x800f081f;

zauważalnie spada szybkość dysków SSD

w niektórych przypadkach pojawia się ekran śmierci

są problemy z paskiem zadań

zrywa się łączność Bluetooth.

I co robić w takiej sytuacji? Najprostszy sposób to cofnąć aktualizację, czyli odinstalować ją. Sam Microsoft póki co nie zajął oficjalnego stanowiska w tej sprawie, ale zapewne już wyszukuje przyczyn problemów. Można zatem spodziewać się aktualizacji poprawiającej aktualizację. Oby jak najszybciej.

