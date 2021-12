Nietrafiony prezent? UOKiK radzi, co możesz zrobić

Święta już za nami, prezenty rozdane, ale co robić, jeśli prezent okazał się nietrafiony? UOKiK podpowiada, co można z nimi zrobić.

Mówią, że darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby, ale my już wiemy, że nie zawsze jest to prawda. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów opublikował na swojej stronie poradnik na temat tego, co można zrobić z nietrafionymi prezentami oraz jak się zachować, jeśli jakaś usługa została wykonana niezgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Trzeba przyznać, jest to bardzo miły gest, który przyda się wielu osobom. Nawet jeśli Twój prezent był trafiony w punkt, informacje te są warte przeczytania i zapamiętania na przyszłość.

Dzięki prostemu i przejrzystemu poradnikowi dowiemy się, czy i jak możemy wymienić lub zwrócić produkt - opisane zostały opcje zakupu zarówno przez internet jak i w sklepach stacjonarnych. Obejmuje on również trudne przykłady nietrafionych prezentów jak, na przykład, zwrot biletów lotniczych. Dowiemy się też, co zrobić z rzeczami zepsutymi i czy jest możliwy ich zwrot.

UOKiK przygotował się również na wypadek nieprzyjemnych sytuacji sylwestrowych. Odwiedzający stronę dowiedzą się, co robić jeśli jesteś niezadowolony fryzurą lub makijażem z salonu? Czy napis "za zaginięcie lub zniszczenie garderoby szatnia nie odpowiada" jest zgodny z prawem? W poradniku znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.

Pełny poradnik jest dostępny pod tym linkiem.

