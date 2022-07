Nietypowe kawy z całego świata w zasięgu twojej ręki

Ciekawią cię wyjątkowe kawy z różnych stron świata? Chcesz wypróbować nietypowe receptury? Istnieje taki ekspres, który przyrządzi je dla ciebie w prosty, intuicyjny sposób.

Nowy ekspres w rodzinie Siemens – w pełni automatyczny model EQ700. Elegancki wygląd i wysoka jakość użytych do jego produkcji materiałów to cechy, które zachwycą każdego, nawet najbardziej wymagającego amatora kawy. A to dopiero początek atutów ekspresu Siemens EQ700.

Duży, interaktywny ekran

Siemens EQ700 ma 5-calowy ekran, który jest w pełni dotykowy. Obsługa wyświetlacza iSelect przypomina schemat znany nam ze smartfonów – wystarczy przesuwać palcem po wyświetlaczu, by skorzystać z menu. Urządzenie umożliwia szczegółowe dostosowanie wszystkich niezbędnych parametrów kawy do własnych preferencji. Użytkownik ma wpływ na detale takie, jak moc, aromat, temperatura produktu końcowego, a także proporcje mleka oraz kawy w filiżance. Do wyboru są trzy profile aromatu: łagodny, zbilansowany, a także wyraźny. Pamięć ekspresu pomieści do 30 spersonalizowanych przepisów. Urządzenie to ma więc wszystko, czego zwykle oczekujemy po takim sprzęcie.

Zobacz również:

Fot. Siemens

Kawy z całego świata

To, co szczególnie zachwyca w ekspresie Siemens EQ700, to sekcja coffeeWorld, w której znajdziemy aż 27 różnych specjałów kawowych z 10 różnych krajów. Do wyboru są m.in. indyjska Kaapi, Galão z Portugalii, Verlängerter z Austrii czy kolumbijska kawa Cortado. Bazę fabrycznie zaprogramowanych receptur można poszerzyć. Wystarczy za pośrednictwem Wi-Fi połączyć ekspres z aplikacją Home Connect, pobieraną na urządzenie mobilne (np. smartfon).

Aplikacja mobilna zapewnia jeszcze jedną funkcjonalność – opcję zaprogramowania harmonogramu tak, by aromatyczne espresso budziło nas o poranku lub by gorąca kawa czekała na nas gotowa, gdy wracamy do domu. Wszystkie ustawienia można dostosować z poziomu smartfona lub tabletu.

Wciąż rzadkością jest możliwość połączenia sprzętu AGD z W-Fi. Jednak tak rozbudowaną bazę przepisów i taką funkcjonalność aplikacji mobilnej spotyka się jeszcze rzadziej.

Wszystko tak, jak lubisz

Projektując ekspres Siemens EQ700, marka pomyślała zarówno o użytkownikach preferujących system spieniania z zintegrowanym pojemnikiem na mleko, jak i o tych, którzy wolą spieniać mleko przy użyciu elastycznego cappucinatore. Kupując ekspres, można więc wybrać, które rozwiązanie bardziej nam odpowiada. To rzadkość – zwykle producenci decydują się na zastosowanie jednego z tych systemów.

