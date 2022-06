Nietypowy gadżet w ofercie Lidla, w dodatku z rabatem aż 700 zł! Od czwartku w sklepach [18.06.2022]

Lidl znów zaskakuje. Tym razem znaleźliśmy w tym sklepie coś naprawdę nietypowego!

Lidl ma dla nas coś w sam raz na wakacje. W dodatku w absurdalnie niskiej cenie – rabat wynosi aż 700 zł! Mowa o dmuchanym skuterze wodnym, który będzie dostępny w sklepach od czwartku, w ramach wyprzedaży. Sprawdzamy, co to za urządzenie.

YAMAHA Nadmuchiwany skuter wodny dla dzieci

Producent zapewnia, że skuter wykonano z wytrzymałego PVC i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę solidnie. Urządzenie wyposażono w akumulator 12 V/2,8 Ah, który wymaga ładowania przez ok. 6-8 godzin. Pełne naładowanie umożliwia do 60 min. jazdy. Skuter pozwala na rozwinięcie prędkości do 3,2 km/godz. Uwaga! Pojazd przeznaczony jest dla dzieci, a jego maksymalne obciążenie wynosi 70 kg.

Cena: 999 zł – 299 zł Zobacz szczegóły oferty

