Niewielkie urządzenie pozwala uruchamiać kartridże GameBoya na PC

Emulatory to żadna nowość, ale gadżet GB Operator umożliwia korzystanie z oryginalnych kartridży z grami na konsole Nintendo.

Akcesorium nosi nazwę Epilogue. Cena to 49,99 USD (190 zł) - urządzenie jest już dostępne w przedsprzedaży, a wysyłka rozpocznie się w sierpniu. Komputer widzi je jako dodatkowy slot w maszynie. Slot ten obsługuje kartridże z konsolek Game Boy, Game Boy Color oraz Game Boy Advance. Działa tak, jakby sam w sobie był konsolą, ale oczywiście wykorzystuje moc operacyjną PC-ta. Twórcy z firmy GB Operator informują, że bez problemu da się podłączyć Epilogue do maszyny z systemem Windows, macOS oraz Linux.

Działanie jest oparte na znanym od lat emulatorze mGBA. Oczywiście do zabawy potrzebne są oryginalne kartridże Nintendo, więc jest to propozycja skierowana do osób, które je posiadają - a takich na świecie nie brakuje. Akurat w Polsce konsolki te nigdy nie były jakoś szalenie popularne. Poniższe nagrania prezentuje możliwości dawane przez Epilogue. Jeśli ktoś byłby zainteresowany - zamawiać urządzenie można na tej stronie.

