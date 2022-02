Niewspierany Windows 11 ze znakiem wodnym na pulpicie? Jest taki pomysł

Microsoft nie lubi, kiedy ktoś obchodzi jego nakazy. I ma zamiar o tym przypomnieć.

Jak okazało się ostatnio, system Windows 11 można uruchomić nawet na niewspieranym sprzęcie - wystarczy tylko jeden prosty zabieg z rejestrem. Oczywiście nie jest to zalecane, ponieważ przez to mogą występować różne problemy z niestabilnością włącznie. Aczkolwiek jak sprawdzono - każdy sprzęt zdolny udźwignąć Windows 10 pozwoli na korzystanie z Windows 11.

Microsoftowi nie za bardzo się to podoba, dlatego też testuje obecnie "piętnowanie" takich sytuacji. Na czym to będzie polegać? Otóż w aktualizacji zostanie wprowadzony mechanizm umieszczający nad systemowym zegarem informację, że sprzęt nie spełnia wymagań. Będzie to wyglądać tak, jak na poniższym zrzucie ekranu:

Fot. Windows Latest

Jeśli ktoś używa lub używał testowej wersji Windows 10, z pewnością zauważy podobieństwo do informacji o braku aktywacji. Jest ona umieszczona w tym samym miejscu i wygląda podobnie. Kiedy nowość pojawi się w systemie? Tego nie wiemy. Wiadomo natomiast, że Microsoft planuje wprowadzenie jeszcze kilku takich ostrzeżeń dla wszystkich użytkowników obchodzących jego wymagania.

