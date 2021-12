"Niewybaczalne" - nowy film z Sandrą Bullock już dostępny! Sprawdź, gdzie obejrzeć!

Najnowszy dramat z Sandrą Bullock pojawił się w ofercie jednej z popularnych platform streamingowych!

Już dziś w ofercie platformy Netflix pojawił się film Niewybaczalne. Zobaczcie jego zwiastun poniżej:

Film opowiada historię Ruth Slater. Kobieta wychodzi z więzienia i wraca do społeczeństwa po odbyciu kary za brutalne przestępstwo. Jej dawni znajomi i sąsiedzi jednak nie chce wybaczyć jej zbrodni. W miejscu, które kiedyś nazywała domem, spotyka się z surowym osądem. Walcząc o przebaczenie i szansę na nowe życie, Ruth próbuje odnaleźć młodszą siostrę, z którą była zmuszona zerwać kontakt.

W roli Ruth Slater na naszych ekranach pojawi się Sandra Bullock (Narzeczony mimo woli, Dom nad jeziorem, Miss agent). Towarzyszyć będą jej m.in. Jon Bernthal (Wilk z Wall Street, Punisher, Furia), Vincent D'Onofrio (Faceci w czerni, Daredevil, Jurassic World), Viola Davis (Suicide Squad, Służące, Wątpliwość), Richard Thomas (To, Zawód: Amerykanin, Na Zachodzie bez zmian) oraz Rob Morgan (Stranger Things, Daredevil, Tylko sprawiedliwość). Reżyserką filmu jest Nora Fingscheidt. Jest to dla niej debiut na międzynarodowej arenie. Do tej pory reżyserowała jedynie niemieckojęzyczne filmy, takie jak m.in. Błąd systemu.

Zobacz również:

Film już od dzisiaj możemy oglądać na platformie Netflix.

Niewybaczalne

Kraj produkcji : Stany Zjednoczone

: Stany Zjednoczone Reżyseria : Nora Fingscheidt

: Nora Fingscheidt Scenariusz : Peter Craig, Hillary Seitz, Courtenay Miles

: Peter Craig, Hillary Seitz, Courtenay Miles Gatunek : dramat, kryminał

: dramat, kryminał Obsada : Sandra Bullock, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Viola Davis

: Sandra Bullock, Vincent D’Onofrio, Jon Bernthal, Richard Thomas, Linda Emond, Aisling Franciosi, Rob Morgan, Viola Davis Kategoria wiekowa: 16+

Zobacz także: Czy powstanie drugi sezon "Cowboy Bebop"? Sprawdź!