Niezaszczepieni poniosą konsekwencje w pracy

Niezaszczepieni pracownicy mogą spodziewać się niemiłych konsekwencji ze strony pracodawców. Rząd planuje wprowadzenie nowych przepisów.

Według najnowszych doniesień, Rząd planuje wprowadzenie długo rozważanych przepisów rozszerzających uprawnienia pracodawców. Chodzi konkretnie o szczepienia przeciwko COVID-19 oraz ich weryfikację. Wygląda na to,ze niezaszczepieni pracownicy będą musieli mierzyć się z negatywnymi skutkami swoich decyzji nie tylko pod względem zdrowotnym, ale także zawodowym.

Po pierwsze, planowane jest rozszerzenie uprawnień pracodawców i umożliwienie im legalnej weryfikacji tego, czy pracownik zaszczepił się przeciwko SARS-CoV-2. Oczywiście nie oznacza to dostępu osób niepowołanych do naszych danych medycznych, jednak pracodawcy prawdopodobnie będą mieli prawo zażądać okazania zaświadczenia o szczepieniu np. w formie certyfikatu covidowego.

Jakie konsekwencje dla niezaszczepionych pracowników?

Cóż, pracodawcy mają zyskać spore pole do manewru, w przypadku braku szczepienia przeciw COVID-19 u pracownika, a konkretnie? Proponowane przepisy uwzględniają potencjalnie dość dotkliwe konsekwencje, według których pracodawca będzie miał prawo:

oddzielić niezaszczepionych pracowników od klientów oraz personelu zaszczepionego

przenieść w związku z powyższym pracownika na inne stanowisko, nawet jeśli wiązać się to będzie z degradacją i obniżeniem pensji

w wypadku braku możliwości przeniesienia pracownika niezaszczepionego – pracodawca ma prawo go zwolnić

Trzeba przyznać, że propozycje nowych przepisów mogą wydawać się kontrowersyjne i z pewnością nie spodobają się osobom, które nie zamierzają się szczepić. Mogą się one odbić nie tylko na pensji i stanowisku, ale na posiadaniu zatrudnienia w ogóle. Przy okazji, w świetle obowiązujących i planowanych rozgraniczeń pojawia się istotne pytanie, czy jest to uczciwe w stosunku do tych, którzy z przyczyn od siebie niezależnych, np. zdrowotnych, nie tyle nie chcą, co nie mogą się zaszczepić?

