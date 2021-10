Niezawodna pomoc w kuchni - robot kuchenny iCoook MPM już dostępny!

Wielofunkcyjny robot kuchenny iCoook marki MPM to inteligentne urządzenie, które pomoże Ci w kuchennych czynnościach. Zobacz, jakie funkcje posiada.

MPM to polska marka projektująca i produkująca sprzęt AGD od blisko 30 lat. W portfolio firmy znajdziemy m.in. takie urządzenia, jak oczyszczacze powietrza, wentylatory, lodówki, kuchenki odkurzacze i wiele innych produktów gospodarstwa domowego. Ogromną popularnością cieszą się także roboty kuchenne, które znajdziemy w ofercie MPM, a szczególnie termorobot iCoook MRK-18.

To nowoczesne, wielofunkcyjne urządzenie, które łączy w sobie możliwości większości używanych w kuchni sprzętów. Robot posiada funkcje m.in: gotowania, podsmażania, blendowania, mieszania, ubijania, miksowania, ugniatania, gotowania na parze, siekania, krojenia, ścierania, szatkowania, rozdrabniania i ważenia. Dzięki automatycznym programom i wbudowanym przepisom kulinarnym możemy w prosty i szybki sposób przygotować ulubione posiłki, bez większego zaangażowania. Termorobot iCoook został wyposażony w łączność Wi-Fi, dzięki której mamy dostęp do bazy przepisów. Co ważne, jest ona na bieżąco aktualizowana oraz wzbogacana o nowe pozycje.

To, co wyróżnia urządzenie spośród konkurencyjnych modeli, to kompaktowy rozmiar oraz przystępna cena. Jak podkreśla Piotr Płochocki, założyciel MPM:

To nasz „bohater” w grupie małego AGD. Nowoczesny termorobot, który spełni oczekiwania zarówno początkujących domowych kucharzy, jak i osób wymagających.

Funkcje:

dotykowy panel sterujący 5”

funkcja Wi-fi

dzbanek ze stali nierdzewnej o pojemności max 3,5 l (poj. użytkowa 2,3 l)

wgrana książka kucharska z ponad 100 przepisami w języku polskim i angielskim

8 automatycznych programów: zagniatanie, gotowanie na parze, funkcja powolnego gotowania sous vide, gotowanie, rozdrabnianie, siekanie, funkcja Turbo, ważenie

12-stopniowa regulacja prędkości + funkcja Turbo

funkcja Revers i Interwał

timer od 0 do 90 min – co 1 s

wbudowana waga – pomiar w zakresie 0-5 kg – co 5 g

regulacja temperatury w zakresie od 37 do 130°C – co 5°C

alert wysokiej temperatury – bezpieczeństwo użytkowania

otwór w pokrywie dzbanka umożliwiający dodawanie produktów w czasie pracy

możliwość mycia akcesoriów w zmywarce

zabezpieczenie przed włączeniem przy nieprawidłowym montażu urządzenia

uruchomienie urządzenia i zakończenie pracy sygnalizowane dźwiękiem

wyłączenie urządzenia po zakończonej pracy po 5 minutach bezruchu

gumowe, antypoślizgowe nóżki

Wyposażenie:

nóż do siekania i wyrabiania

przystawka do mieszania zup i innych potraw

motylek do ubijania masła, majonezu i lekkich kremów

naczynie do gotowania na parze z pokrywą i tacą

koszyk do gotowania produktów sypkich, np. kasz, ryżu, itp.

dwustronna, pełna tarcza do krojenia w plastry i siekania

dodatkowa pokrywa z popychaczem

łopatka

miarka z podziałką – 10 ml, 20 ml, 30 ml

drukowana książka kucharska z 60 przepisami w języku polskim i angielskim

Parametry

obroty: 120-5000 obr./min.

moc urządzenia: 1300 W

moc grzałki: 1000 W

moc silnika: 600 W

zasilanie: 220-240 V 50/60 Hz

A oto przykładowe recenzje użytkowników, którzy mieli okazje korzystać z robota iCoook MRK-18:

Nareszcie urządzenie, które odciąża realnie od pracy w kuchni, wygląda atrakcyjnie i nie kosztuje majątku. A do tego daje inspiracje w gotowaniu. Bardzo solidnie wykonane. Stabilnie stoi podczas pracy, szybko nagrzewa się. Dania wychodzą w sumie za każdy razem, nie da się nic zepsuć. Gorąco polecam

Bardzo dobrze wykonany robot. Działa sprawnie i szczerze powiem, że ilość akcesoriów sprawia, że pozbędę się z domu kilku innych urządzeń. Oszczędność miejsca!

Do tego, iCoook zdobył też uznanie Katarzyny Bosackiej, dziennikarki i youtuberki prowadzącej popularny kanał EkoBosacka. Termorobot stał się częstym gościem odcinków, pomagając przygotowywać zdrowe posiłki z ekologicznych składników.

Robot kuchenny iCoook dostępny jest we wszystkich dużych sieciach dystrybucyjnych AGD i sklepach internetowych.