Niezawodność i nieprzerwany dostęp – Jakość i bezpieczeństwo rozwiązań Lenovo – Serwery klasy x86 – Certyfikacja i tuning

Każda infrastruktura IT musi być przede wszystkim niezawodna. Na nic się zdadzą nawet najszybsze serwery, jeśli co chwilę któryś z nich odmawia posłuszeństwa i wymaga natychmiastowej reakcji techników oraz administratorów. Nie dość, że przestój generuje straty, to jeszcze odrywa pracowników działu IT od ich codziennych zadań. Remedium na tego typu bolączki jest oczywiście zakup najbardziej niezawodnych rozwiązań dostępnych aktualnie na rynku i mimo sporej konkurencji bardzo łatwo można wskazać lidera.

Jeśli myślimy o serwerach klasy x86, to aktualnym zwycięzcą w kategorii czas pracy i dostępność usług jest Lenovo. W 2020 roku ponownie umieszczono je na pierwszym miejscu w raporcie ITIC – siódmy rok z rzędu! ITIC to instytucja, która od lat analizuje rynek IT na świecie i szczyci się swoją niezależnością od jakichkolwiek wpływów biznesu na raporty. Ostatnie badanie przeprowadzono między marcem 2019 a lutym 2020 na próbie ponad 1200 podmiotów. Wskazano, że krytyczne serwery Lenovo rocznie były niedostępne krócej niż dwie minuty/per maszyna i tylko 1% z nich nie udostępniał usług dłużej niż 4 godziny z powodu awarii samego urządzenia lub komponentów. ITIC wskazuje też na stale zwiększaną niezawodność, która w zeszłym roku była większa o 15% niż w poprzednim badaniu.

Jakość samego sprzętu to jeszcze nie wszystko, co decyduje o sprawności całej maszyny. Liczy się też bezpieczeństwo samego urządzenia i systemu operacyjnego oraz jakość pomocy technicznej udzielanej przez producenta. Dodatkowo administratorzy zwracają uwagę na łatwość modernizacji serwerów i ich przemyślaną konstrukcję, zapewniającą prosty i szybki dostęp. Również w tych kategoriach jednymi z najwyżej ocenianych są serwery Lenovo.

Tak wysokie pozycje w rankingach osiągane są przede wszystkim dzięki dogłębnym testom sprzętu przed wypuszczeniem go na rynek. Taki sposób działania pozwala na wyeliminowanie wielu chorób wieku dziecięcego jeszcze w laboratoriach Lenovo, a nie podczas pracy u klienta. Całość spina oczywiście system operacyjny i tu bliska współpraca inżynierów oraz programistów pozwala na przygotowanie najsprawniejszych i najstabilniejszych rozwiązań. Precyzyjny tuning oprogramowania ma też jeszcze jeden plus. Ten sam sprzęt z odpowiednio zmodyfikowanym oprogramowaniem może być w wielu zadaniach szybszy mimo pozornie tej samej mocy obliczeniowej. Dowodzi tego 195 rekordów świata ustanowionych w kategorii wydajność przez serwery Lenovo. To prawie trzykrotnie więcej niż u innych producentów!

Stare powiedzenie mówi: „Czas to pieniądz” i znakomicie sprawdza się, jeśli chodzi o wybór dostawcy sprzętu do budowy infrastruktury IT. Każda minuta niedostępności krytycznych systemów może kosztować krocie i przyczynić się do utraty zdobywanej latami pozycji firmy. Warto więc spojrzeć na inwestycję w infrastrukturę IT bardziej ogólnie i wybrać sprzęt, który oferuje nie tylko najlepsze parametry, ale i bezawaryjność.

Więcej można dowiedzieć się odwiedzając stronę www.lenovohci.pl.