Niezbyt krótki informator o działaniach rządu, służb i kluczowych spółek w obliczu COVID-19 [Aktualizacja]

Służby sanitarno-epidemiologiczne namawiają, by okres pandemii wirusa SARS_CoV-2 przeczekać w domu. Jeśli jednak nie możemy tego zrobić, lub znajdziemy się w trudnej sytuacji - dobrze jest wiedzieć czego się spodziewać.

Dziewiątego marca rząd polecił służbom rozpoczęcie kontroli sanitarnych z powodu rozprzestrzeniania się epidemii w granicach Polski. Od tygodnia obserwujemy bardzo szybko postępujące zaostrzenie działań prewencyjnych, podejmowanych przez służby państwowe. Ich ucieleśnieniem jest okres izolacji, który jako naród musimy przeżyć przynajmniej do 25 marca. Eksperci przewidują dalszy, choć wolniejszy, rozwój zachorowań Polaków, powodowany przez wirus SARS-CoV-2: COVID-19. Związane jest to m. in. z dojrzewaniem choroby u obecnie już zakażonych osób i nieświadomym zarażaniem innych. W ostatnich dniach 19 szpitali zostało zmienionych na zakaźne. Kompletną listę placówek można znaleźć tutaj. Strona ta zawiera wszystkie kluczowe informacje na temat SARS-CoV-2. Warto się z nią zapoznać, by uniknąć fakenewsów. Również ważne jest, by zaopatrzyć się w środki dezynfekujące. Państwowe firmy produkują płyny do dezynfekcji rąk. Orlen w tym tygodniu wypuścił na rynek płyn do dezynfekcji oparty na etanolu, który będzie kosztować 15 zł/litr. Firma uzasadnia decyzję cenową wzrostem światowych cen produkcji potrzebnych komponentów. Orlen deklaruje produkcję 2,5 mln litrów środku wirusobójczego w marcu oraz 4,5 mln litrów w kwietniu. Produkcję płynów do dezynfekcji prowadzi również KGHM Polska Miedź (H2O2) oraz Polfa Tarchomin. [Aktualizacja: obecnie Orlen planuje produkcję 5 mln litrów płynu dezynfekującego w kwietniu. KGHM Miedź, produkuje również maseczki chirurgiczne.]

Źródło: PAP

Podstawowe informacje

Przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego w kontekście higieny osobistej i higieny żywności, może uchronić przed zakażeniem, a tym samy zmniejszyć ryzyko hospitalizacji nas samych lub naszych bliskich. Jeśli jednak zobaczymy u siebie objawy choroby, pamiętajmy, że nie każda osoba z koronawirusem musi trafić do szpitala. Izolacja domowa i kwarantanna to dwa pojęcia, które mogą się mylić. Pierwsze dotyczy osób łagodnie chorych, którym lekarz zaleci nie wychodzić na zewnątrz. Drugie oznacza izolację ludzi, u których podejrzewa się zakażenie. Czternastodniowej kwarantannie obowiązkowo podlegają osoby, przybywające z terenów, które Światowa Organizacja Zdrowia WHO zadeklarowała jako transmisyjne. Na ten moment (czyli 18 marca), jest to już 37 państw w Europie, w które można uznać za lokalne centra zakażeń. Również Polska jest już na etapie transmisji poziomej – można się zarazić koronawirusem w kraju. Jeśli byliśmy za granicą w przeciągu ostatnich 14 dni lub widzimy u siebie symptomy choroby (duszności i problemy z oddychaniem, kaszel, gorączka) niezwłocznie należy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, w celu ustalenia prawdziwości podejrzeń. NFZ uruchomił specjalną linię, za pomocą której pacjenci mogą zasięgnąć informacji o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażeniem koronawirusem. Na infolinię można dzwonić całodobowo pod numer 800-190-590. [Aktualizacja: od 1 kwietnia kwarantanną zostaną objęci nie tylko podejrzani zakażeniem, ale również ich domownicy.]