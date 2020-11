Niezbyt udany debiut AMD Radeon RX 6800 - znowu za mało egzemplarzy

Na podstawie danych od jednego z Europejskich sprzedawców wiemy, że podaż najnowszych układów graficznych od AMD jest mocno ograniczona.

AMD podobnie, jak Nvidia zaprezentowało nowe układy graficzne. Niestety firma nie ustrzegła się problemów, z którymi borykają się zieloni. Na rynek trafiło bardzo mało sztuk RX'a 6800 oraz RX'a 6800 XT.

AMD Radeon RX 6800 XT

Portal VideoCardz dotarł do statystyk sprzedażowych jednego z europejskich sprzedawców podzespołów komputerowych, dzięki którym wiemy, jak naprawdę wyglądają dostawy najnowszych układów graficznych.

Duński sklep Proshop informuje, że podczas premiery układów graficznych RTX 3000 borykał się z problemami z dostępnością tych układów. Przed oficjalną premierą w magazynach znajdowały się setki egzemplarzy. Oczywiście nie wystarczyło ich na sprostanie zapotrzebowania. To jednak nic w porównaniu do ilości kart graficznych dostarczonych przez AMD. Firma wysłała do sklepu jedynie 125 kart graficznych RX 6800 oraz RX 6800 XT.

W chwili obecnej na całym świecie są ogromne problemy z dostępnością najnowszych układów graficznych AMD Big Navi. Z podobnymi problemami borykają się między innymi sklepy w Stanach Zjednoczonych. Jeden z nich - Micro Center przekazał, że do magazynu nie trafił ani jeden egzemplarz RX'a 6800 lub RX'a 6800 XT.

Problemy z dostępnością układów graficznych będą utrzymywać się jeszcze przez kilkanaście dni. Prawdopodobnie zostaną rozwiązanie chwilę przed świętami.

Źródło: techradar.com