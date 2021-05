Niezdecydowanie Apple zaskakuje! Co zniknie z oferty?

W 2017 roku Apple wprowadziło na rynek akcesoria w kolorze Space Gray. Droższa myszka Magic Mouse i Magic Keyboard stały się hitem, a teraz mogą zniknąć z oferty. Dlaczego Apple wycofuje urządzenia peryferyjne?

Od 2016 roku Apple produkuje swoje komputery przenośne w kolorze Space Gray. Krótko po ich premierze użytkownicy zaczęli narzekać na brak akcesoriów w tym kolorze. Apple oficjalnie sprzedawało jedynie srebrną klawiaturę, gładzik i mysz. Zmieniło się to pod koniec 2017 roku. Razem z premierą iMaca Pro w kolorze Space Gray na rynku zadebiutowały nowe akcesoria - Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 oraz Magic Mouse 2. Początkowo klawiatura i mysz dostępna była jedynie z komputerem iMac Pro, ale później urządzenia peryferyjne trafiły do regularnej sprzedaży. Co ważne czarna mysz i klawiatura są droższe od "zwykłych", srebrnych odpowiedników.

iMac Pro 2017

Po ponad trzech latach od wprowadzenia iMaca Pro, Apple wycofuje ten komputer bez wprowadzenia na rynek nowszej generacji. Wszystko w związku z przejściem na własne układy ARM. Wszystko wskazuje na to, że wycofanie z produkcji iMaca Pro jest jednoznaczne z zaprzestaniem sprzedaży klawiatury Magic Keyboard, myszy Magic Mouse 2 oraz gładzika Magic Trackpad w kolorze Space Gray.

Magic Keyboard Space Gray

Jeżeli zamierzasz kupić akcesoria w kolorze Space Gray - lepiej się pośpiesz. Apple poinformowało, że będzie je sprzedawać jedynie do wyczerpania zapasów magazynowych. Firma nie zamierza ich uzupełniać.

Magic Trackpad 2

W zamian Apple wprowadziło do oferty nową klawiaturę Magic Keyboard w wielu kolorach. Dodatkowo dostępna jest wersja z Touch ID, która współpracuje z komputerami wyposażonymi w procesor Apple M1.

