Niezły początek. Testerzy zgłaszają liczne problemy w Windows 11

Firma Microsoft udostępniła wersję zapoznawczą systemu Windows 11 testerom z programu Windows Insider. Od dłuższego czasu napływają skargi dotyczące paska zadań. Jakich funkcji mu brakuje?

Już od przeszło tygodnia testerzy z programu Windows Insider mają możliwość pobrania nowego oprogramowania Windows 11. Na dzień dzisiejszy wiadomo, że nowa wersja systemu jest oparta na nowoczesnych składnikach WinUI, XAML i UWP. Ponadto pojawi się zupełnie odświeżony Eksplorator plików, Menu Start, Centrum akcji oraz ulepszenia interfejsu. Poza tym spodziewamy się takich udogodnień jak ulepszone menu kontekstowe, lepsza wydajność, wzmocnione zabezpieczenia i, oczywiście, wypośrodkowany pasek zadań. Niestety, jak się okazuje, po instalacji użytkownicy tracą niektóre funkcje paska zadań. O co chodzi?

Przede wszystkim należy tu podkreślić, że w systemie Windows 11 pasek zadań jest oparty na uniwersalnej platformie Windows XAML, co w rezultacie prowadzi do tego, że domyślna funkcjonalność jest mocno ograniczona. Użytkownicy najczęściej zgłaszają problemy z przeciąganiem i umieszczaniem odnośnika aplikacji na pasku zadań. Okazuje się, że na dzień dzisiejszy ta funkcja zupełnie nie działa, nie ważne jaki skrót próbuje się tam umieścić. Inny problem związany jest z nową funkcją o nazwie grupy przyciągania, która umożliwia łatwe przełączanie się pomiędzy otwartymi oknami. Dokładniej chodzi o okna, które pojawiają się po umieszczeniu wskaźnika myszy na aplikacji. Problem polega na tym, że w systemie Windows 11 nie da się ich "odgrupować". Na tym jednak nie koniec. Odkąd do Internetu wyciekła wersja zapoznawcza Windows 11 wiadomo, że firma Microsoft eksperymentuje z nowym menu kontekstowym. Niestety, mimo, że do użytkowników system dotarł już drogą oficjalną to i tak wielu rzeczy nadal mu brakuje. Mowa chociażby o tym, że nadal nie da się uzyskać dostępu do opcji personalizacji.

Póki co nie jest jasne, które ze znanych nam funkcji zostaną wprowadzone do Windows 11. Wiadomo za to jedno - przedstawiciele firmy Microsoft słuchają opinii niejawnych testerów z programu Windows Insider. W związku z tym możemy się spodziewać, że większość z brakujących funkcji zostanie przywróconych w ostatecznej kompilacji nowej generacji systemu operacyjnego. Szczególnie warto, by wróciła funkcja związana z umieszczaniem odnośnika aplikacji na pasku zadań, ze względu na to, że jest bardzo pomocna. Nie trzeba chyba wspominać, że zdecydowana większość użytkowników nie wyobraża już sobie korzystania z systemu Windows bez tej opcji.

