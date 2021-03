Nieznane formy życia na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) wykryto niezbadane dotąd bakterie i to aż trzy rodzaje. Pochodzenie tych nieznanych form życia może zaskoczyć.

Spis treści

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) to pierwsza stacja utworzona w kosmosie przy współpracy wielu krajów, której pozaziemska budowa rozpoczęła się w 1998 roku. Jest to rozbudowana, złożona z szesnastu modułów instalacja z możliwością przebywania ludzkiej załogi, składającej się z obywateli różnych krajów. Załoga jest obecnie transportowana na stację za pomocą rosyjskich rakiet Sojuz oraz kapsuł Crew Dragon amerykańskiej firmy SpaceX.

Badania i odkrycie na ISS

Instalacja pozaplanetarna ma ma wielorakie zastosowania, a wśród nich m.in. obserwacja i badania przestrzeni kosmicznej. Na samej stacji również prowadzone są różnorodne testy, np. sprawdzające zachowanie poszczególnych substancji w przestrzeni kosmicznej. Nic więc dziwnego, że zarówno przebywająca tam załoga, jak i stacja kosmiczna są stale monitorowane. Podczas ostatnich jej oględzin, naukowcy ze Stanów Zjednoczonych oraz Indii dokonali iście przełomowego odkrycia.

Na ISS prowadzone są m.in. badania nad uprawami roślin w przestrzeni kosmicznej

Nieznane formy życia

Według opublikowanych na łamach Frontiers in Microbiology informacji, na pokładzie ISS, choć w różnych jej częściach, odkryto trzy nieznane dotąd naukowcom formy życia. Są to szczepy bakterii, które roboczo ochrzczono: IF7SW-B2T, IIF1SW-B5 oraz IIF4SW-B5. Wiadomość ta z oczywistych powodów może rozpalać wyobraźnię, jednak pochodzenie szczepów jest bardziej zaskakujące niż się wydaje.

Odkryte na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej bakterie występują głównie w glebie i słodkiej wodzie, co oznacza, że… pochodzą one z Ziemi. Prawdopodobnie, znalazły się na stacji w wyniku prowadzonych tam upraw i badań nad zachowaniem oraz hodowlą roślin w przestrzeni kosmicznej. Wbrew pozorom, w tym kontekście jest to bardzo wartościowe odkrycie.

Korzyści z odkrycia nieznanych dotąd bakterii

Z badań nad odkrytymi szczepami wynika bowiem, iż odpowiadają one m.in. za wzrost roślin i przeciwdziałanie atakującym je patogenom, a jedna z nich posiada geny napędzające podziały komórkowe w korzeniach i pędach, a tym samym przyspiesza ich wzrost.

Nowe szczepy bakterii odkryte na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Bliższe poznanie tych nieznanych dotąd form życia może być więc przełomowe dla wszelkiego rodzaju upraw i całkiem prawdopodobne, że umożliwi opracowanie nowych metod przyspieszania procesu rozwoju roślin oraz ochrony ich przed szkodliwymi czynnikami. Ciekawe tylko, że aby odkryć te ziemskie formy życia, trzeba było opuścić Ziemię i polecieć w kosmos.

