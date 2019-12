Nieznany smartfon Oppo pojawił się w TENAA

Ostatnio mówi się i pisze o Oppo w kontekście linii Reno 3, jak się jednak okazuje, producent już szykuje coś nowego.

Na liście TENAA znalazł się model Oppo o oznaczeniu kodowym PDBM00. Nie za wiele wiadomo o jego specyfikacji, poza tym, że wyświetlacz to 6,5", a dokładne rozmiary to 163,9 x 75,8 x 8,3 mm. Zaprezentowane powyżej zdjęcia zdradzają nam, że po prawej stronie znajduje się przycisk zasilania, a czytnik odcisków palców umieszczony został na plecach urządzenia, obok aparatu tylnego - jak widać, składają się na niego trzy obiektywy oraz lampa błyskowa LED. Podpowiada to, że będziemy mieć do czynienia ze "średniakiem" - obecne flagowce są zazwyczaj wyposażone w cztery obiektywy. Z przodu widzimy obiektyw aparatu przedniego, umieszczony na górnej ramce.

Informacje na oficjalnej witrynie TENAA podają, że urządzenia będzie działać pod kontrolą systemu Android, ale nie zostało uściślone, w której wersji. Całość ma zasilać bateria o sporej pojemności - 4230 mAh, a urządzenie ma mieć wsparcie dla łączności LTE i obsługę dwóch kart SIM. Duża bateria może sugerować, że pojawi się wsparcie dla 5G. Oficjalnych informacji na temat nowego smartfona Oppo możemy się spodziewać w ciągu kilku najbliższych tygodni.