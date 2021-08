Niezwykła czarna dziura tworzy ogromne, świecące pierścienie promieniowania rentgenowskiego!

Takie odkrycie może nam wiele powiedzieć nie tylko o czarnych dziurach, ale też o przestrzeni między nimi a Ziemią.

Astronomowie obserwują niezwykłą czarną dziurę, która otoczona jest ogromnymi pierścieniami promieniowania rentgenowskiego. Korzystając z Obserwatorium Rentgenowskiego Chandra oraz Obserwatorium Orbitalnego Swift, naukowcy badają jak doszło do tego zjawiska i co może nam ono powiedzieć zarówno o czarnych dziurach jak i o pyle kosmicznym.

Rzeczona czarna dziura jest częścią układu podwójnego zwanego V404 Cygni, co oznacza, że czarna dziura ma towarzyszącą gwiazdę, z której wysysa materię. Kiedy grawitacja czarnej dziury odciąga gaz od gwiazdy i pożera go, materiał formuje się w dysk wokół czarnej dziury. Dysk ten świeci w zakresie fal rentgenowskich, co oznacza, że układ należy do typu zwanego rentgenowskim układem podwójnym.

Zobacz również:

Jednak ten konkretny układ nie tylko posiada dysk materii, robi on również coś szczególnego - emituje błyski promieniowania rentgenowskiego. Wybuchy te odbijają się od chmur pyłu, które znajdują się pomiędzy nim a Ziemią, tworząc pierścienie zwane echem świetlnym. Aby zbadać to zjawisko, naukowcy zebrali dane zarówno w zakresie fal rentgenowskich, jak i światła widzialnego, łącząc je w poniższy obraz. Widać na nim kilka pierścieni z pewnymi przerwami wynikającymi z ograniczeń pola widzenia obserwatorium. W sumie zaobserwowano osiem oddzielnych pierścieni.

fot. NASA

Odkrycie to jest interesujące nie tylko dlatego, że może nam powiedzieć coś o czarnej dziurze. Może ono pomóc w badaniach obłoków pyłu oraz przestrzeni pomiędzy V404 Cygni a Ziemią.

Polecamy: Rok z NASA. Największe sukcesy agencji w 2021 roku

Najciekawsze kosmiczne zdjęcia 2021 roku

Źródło: digitaltrends.com