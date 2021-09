Niezwykła oferta w przedsprzedaży! iPhone 13 jedynie za 3599 złotych!

Dziś ruszyła przedsprzedaż smartfonów z rodziny iPhone 13. Nie wszystkim sklepom udało się uniknięcie błędów.

Dziś o godzinie 14 ruszyła przedsprzedaż najnowszych smartfonów z rodziny iPhone 13. Poza oficjalnym sklepem Apple w Polsce można go nabyć między innymi w MediaExpert, Euro, X-kom, czy Vobis. I właśnie ten ostatni sklep przygotował dla swoich klientów specjalną promocję.

Problem w tym, że zrobił to nie do końca świadomie. Najnowszy iPhone 13 w wariancie ze 128 GB pamięci masowej został umieszczony w sklepie za kwotę 3599 złotych. To była z pewnością ta dobra wiadomość dla osób, które czekały na rozpoczęcie przedsprzedaży iPhone'a 13.

Zła jest już jednak taka, że oferta została błyskawicznie usunięta ze strony sklepu. Jeżeli spróbujemy dokonać zakupu teraz otrzymamy komunikat o "błędzie przy dodawaniu produktu do koszyka".

W chwili obecnej nie wiemy ilu osobom udało się zamówić w ten sposób najnowszego smartfona Apple, ani jak sklep zamierza odnieść się do tej sytuacji. Musimy jednak przyznać, że jest ona niecodzienna. Z pewnością był to błąd jednego z pracowników sklepu, ponieważ sugerowana cena detaliczna nowego iPhone'a 13 z 128 GB pamięci masowej to 4199 złotych. Z wydatkiem rzędu 3599 złotych musimy się liczyć, jeżeli chcemy kupić iPhone'a 13 mini.

iPhone 13 został oficjalnie zaprezentowany podczas California Streaming 14 września. Tego dnia Apple przedstawiło nam także dziewiątą generację iPada, szóstą odsłonę iPada mini oraz Apple Watch Series 7. Przedsprzedaż iPhone' 13 rozpoczęła się dzisiaj o godzinie 14, a zamówienia zostaną zrealizowane za tydzień, czyli 24 września.