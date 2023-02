Nigdy nie kupię już tradycyjnego odkurzacza. Wybrałam wygodniejsze rozwiązanie i Wam też polecam

Odkurzacz mają w domu niemal wszyscy, jednak czy każdy jest zadowolony z jego skuteczności? Biorąc pod uwagę nowe rozwiązania na rynku, efektywność można znacznie polepszyć w odniesieniu do starszych modeli. Ba, to nie wszystko - sprzątanie może być równocześnie wygodne! Podpowiadam, dlaczego nie warto kupować tradycyjnego odkurzacza i wybrać model akumulatorowy.

Spis treści

Na działaniu, testach oraz porównaniach odkurzaczy skupiałam się niejednokrotnie. Dotychczas udało mi się przetestować m.in. Bosch Unlimited 7 BCS712XXL oraz Electrolux Power Hygienic 800. W dobie tak dynamicznego rozwoju, doprawdy trudno nadążyć za wszelkimi nowinkami na rynku, choć wiele z nich znacząco ułatwiłoby życie niejednemu z nas. Jako że od sprzątania uciec się nie da, postanowiłam pochylić się dziś na tematem pionowych odkurzaczy akumulatorowych. W kontekście tradycyjnych modeli, nie mają one sobie równych. Mimo to, w dalszym ciągu wiele osób pochodzi do nich ze znaczną rezerwą, obawiając się utraty skuteczności na rzecz braku stałego zasilania kablowego. Na podstawie osobistych doświadczeń z różnorodnymi sprzętami, chciałabym raz na zawsze rozwiać wątpliwości związane z ich użytkowaniem. Przedstawię kilka zalet, które moim zdaniem świadczą o tym, że zakup klasycznego odkurzacza to wyrzucanie pieniędzy w błoto. Zwłaszcza, jeśli zależy nam na większym komforcie i zachowaniu możliwie najwyższej skuteczności...

Źródło: Adobe Stock/Petro

Bezprzewodowe odkurzacze - jak działają?

Wbrew pozorom akumulatorowa wersja odkurzacza jest z nami już dość długo. Choć lata udoskonaleń, prac przy udziale specjalistów i testów wzniosły urządzenia na znacznie wyższy poziom. Z pełnym przekonaniem mogę dodać, że ten proces trwa nadal, stąd tak wiele nowości w zakresie stosowanych technologii (o tym wspomnę jednak później). Każdy bezprzewodowy odkurzacz może funkcjonować bez zbędnego okablowania, a to dzięki wyposażeniu w akumulator (jego wielkość różni się w zależności od modelu). Wyższe parametry bezpośrednio wpływają m.in. na dłuższy czas sprzątania - najczęściej jest to około 2500 mAh. Aby działał on prawidłowo, musi zostać uprzednio naładowany. Pewne urządzenia umożliwiają zasilanie będąc umieszczone bezpośrednio w stacji, inne również poza nią. Jeśli podczas porządków nie doprowadziliśmy do rozładowania (przed czym przestrzegam - najoptymalniej rozpocząć ładowanie przy 20% baterii, aby zachować jej żywotność jak najdłużej), nie ma konieczności ładowania sprzętu przed każdym cyklem pracy. Producenci często umożliwiają również zakup zapasowego akumulatora, tak aby nawet po kilku latach użytkowania, odkurzacz służył nam w należyty sposób. Jasnym jest, że wraz z upływem czasu, zauważymy tendencję spadkową wobec jego możliwości. Niemniej przy tradycyjnym użytkowaniu, nie powinniśmy obawiać się rychłej utraty jego efektywności. Stąd tak ważne jest, aby kupować sprzęt od zaufanych firm i bacznie przyglądać się parametrom sprzętu.

Zobacz również:

Drugą ważną kwestią jest moc (Watt), która w przypadku odkurzaczy pionowych i akumulatorowych, jest niższa niż tradycyjnych. W tym momencie warto zaznaczyć, że wartości są regulowane przez przepisy Unii Europejskiej - od 2017 roku nie może ona przekraczać 900 Watt. Wpływać może m.in. na moc ssania, czyli na to, co odpowiada w dużej mierze za skuteczność sprzątania. Pewni producenci podają również wartość w AW (AirWatt), jednak nie jest ona jednostką miary, a porównanie jej wielkości ma sens tylko wówczas, gdy zestawimy modele tej samej marki. Prawidłowa wartość ssania jest wyrażona w Pa (Pascal), ale niestety rzadko spotkać możemy się z tak dokładną specyfikacją.

Najwyższa pora przejść do sedna, a mianowicie - dlaczego nie kupiłabym już klasycznego odkurzacza? Powodów jest wiele, a to kilka z nich...

Bezprzewodowe odkurzacze - wielofunkcyjność zastosowania, skuteczność

Akumulatorowy odkurzacz może być idealnym wyborem niemal dla każdego rodzaju podłóg, jednak pod jednym warunkiem. Wszystko zależy w dużej mierze do końcówek, szczotek i elektroszczotek w zestawie. Jasnym jest, że przy zachowaniu tego samego trybu, inną skuteczność osiągniemy na dywanie, a inną na powierzchniach twardych. Tu należy rozważyć swój wybór w aspekcie potrzeb, ponieważ wiele tańszych sprzętów posiada nieco uboższą wersję akcesoriów - w tym m.in. brak dodatkowych końcówek do tapicerek czy szczelin. Niemniej, sprawa ma się podobnie w przypadku tradycyjnych wersji odkurzaczy.

Źródło: Adobe Stock/bennnn

Jedna z najważniejszych funkcji akumulatorowego odkurzacza wynika z jego formy. Większość modeli pozwala na odpięcie głównej rury i użytkowanie sprzętu jako odkurzacza ręcznego, co np. przydaje się do sprzątania samochodu czy powierzchni nad podłogą. Wystarczy naładowany akumulator, aby wysprzątać również miejsca bez dostępu do zasilania. Dzięki temu, nie ma potrzeby wyposażenia się w mini odkurzacz, bo nasz sprzęt zamienia się w wersję ręczną. Możemy również pożegnać się z kosztownym czyszczeniem auta oraz odkurzaniem na pobliskich stacjach.

Źródło: Adobe Stock/Andrey Popov

Gdy mowa o innowacjach, warto wspomnieć o tym, co odpowiada za rzeczywistą funkcjonalność oraz pracę odkurzaczy. Stosowane technologie możemy podzielić na uniwersalne (stosowane w wielu typach modeli) oraz te, które są opatentowane/użytkowane wyłącznie przez jednego producenta. Dla przykładu, technologia cyklonowa - polega na zassaniu zanieczyszczeń do zbiornika, w którym odbywa się wirujący ruch. Dzięki niemu, możliwe jest oddzielenie kurzu od powietrza, co jest stosowane w większości modeli. Philips zaś reklamuje sprzęty wykorzystujące AquaSpin, czyli technologię odpowiadającą za odkurzanie i jednoczesne mopowanie. Miele stosuje Comfort Clean, której zadaniem jest higieniczne i wygodne oczyszczanie filtra.

Bezprzewodowy odkurzacz - bezpieczeństwo, zdrowie

Tak jak i w przypadku tradycyjnych odkurzaczy, akumulatorową wersję możemy kupić z niższej, jak i wyższej półki cenowej. Niemniej, każdy akumulatorowy model posiada zbiornik na kurz (w odróżnieniu od worków, które w dalszym ciągu pojawiają się w znanych dotychczas, tradycyjnych modeli). Efektem tego możemy pożegnać się z przykrym zapachem, cykliczną wymianą i zakupem nowych. Jest to również duży plus, gdy mowa o wygodzie, a nawet i ekologii. Wystarczy wysypać odpady ze zbiornika, a po kilkunastu sekundach sprzęt będzie gotowy do pracy.

Źródło: Adobe Stock/LIGHTFIELD STUDIOS

Bezprzewodowe odkurzacze posiadają mniej lub bardziej złożoną filtrację, najczęściej kilkuetapową, nierzadko z wykorzystaniem filtra HEPA. Pozostają więc dobrym rozwiązaniem zarówno dla osób cierpiących na choroby układu oddechowego, jak i alergików. Pochłaniają znaczną część szkodliwych związków, które pojawiają się niemal w całej przestrzeni naszego domu. Im bardziej zaawansowany sprzęt, tym większe możliwości wychwytywania.

Bezprzewodowe odkurzacze - budowa, design, wielkość

To, co znacząco przekonało mnie finalnie do zakupu odkurzacza bezprzewodowego (poza parametrami technicznymi), to przede wszystkim poręczność oraz nowoczesny design. Klasyczna forma odkurzaczy z uwagi na kable oraz większe gabaryty jest trudniejsza w przechowywaniu. Należy wygospodarować specjalne miejsce na sprzęt, a dodatkowe rurki i akcesoria stanowią problem. Ponadto, dochodzi do tego również konieczność składania, rozkładania, podłączania i zmiany kontaktów w trakcie porządków. Jest to nie tylko męczące, ale i wydłuża sam proces sprzątania. Nawet jeśli odkurzacz tradycyjny posiada mnóstwo ciekawych końcówek, nierzadko kontakt jest na tyle daleko, że dotarcie do trudno dostępnych miejsc i tak zostaje ograniczone przez zbyt krótki przewód.

Źródło: Adobe Stock/rh2010

Akumulatorowe wersje pionowe słyną ze smukłych kształtów i znacznie bardziej nowoczesnych projektów. Jest to niezwykle ważne, ponieważ sprzęt nie ma być już wyłącznie funkcjonalny, ale i w miarę schludny. Zwłaszcza, gdy jego budowa pozwala na dogodne przechowywanie w widocznych miejscach. Producenci skupiają większą uwagę nie tylko na funkcjonalności, ale też kwestiach estetycznych. Stylowy dom wcale nie musi już zostać oszpecany wyglądem sprzętów AGD. Wiele marek decyduje się na dołączenie do kompletu specjalnych stacji dokujących/zasilających, co umożliwia przyporządkowanie stałego miejsca na odkurzacz, tak aby nie plątał się nam pod nogami. Znaczną część tego typu akcesoriów możemy zamontować przy ścianie, jednak zdarzają się również wolnostojące stacje.

Odkurzacze bezprzewodowe - na te modele warto zwrócić uwagę

Odkurzacz Dyson V15 Detect Absolute

Model pozwala na sprzątanie przez około 60 minut, a w zależności od stopnia zabrudzenia lub powierzchni, pracę możemy regulować aż na trzech poziomach. Atutem jest dodatkowa funkcja Auto, dzięki której odkurzacz automatycznie dobiera moc. V15 Detect Absolute to rozwiązanie kierowane m.in. dla posiadaczy pupili - dzięki zastosowanym technologiom, możemy zapomnieć o wplątywaniu się włosków oraz pozostałościach sierści.

Bosch Unlimited 7 BCS711EXT

Odkurzacz wyposażono w podświetlenie LED, dzięki czemu nie umknie nam nawet najdrobniejszy kurz. Zintegrowane łącze w rurze pozwala dotrzeć do wszelkich zakamarków, a 3-fazowy silnik TurboSpin wytwarza aż 66 000 obr./min.

Philips Aqua 5000 FC6728/01

Sprzęt dla osób, które cenią praktyczność. Poza funkcją odkurzania, Philips umyje również podłogę! Biorąc pod uwagę możliwość stosowania modelu jako odkurzacza ręcznego, jedno urządzenie może zastąpić aż 3. Sprzęt posiada 2-warstwowy, zmywalny filtr.

Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G10

Model G10 od Xiaomi posiada 5-stopniowy system filtracji, tak więc jest to model, który może sprostać również w domu alergika. Zastosowany akumulator umożliwia pracę przez około 65 minut (w zależności od trybu). W przypadku większych zabrudzeń, możemy skorzystać z funkcji Turbo.