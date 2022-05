"Night Sky" – science-fiction z Piotrem Adamczykiem. Wszystko, co wiemy o serialu Amazon Prime

Starsze małżeństwo, wrota do innego wymiaru i tajemniczy gość z innej planety. Nowy serial Amazona pojawi się już w maju – sprawdźcie, o czym opowiada "Night Sky" i kogo będzie można zobaczyć w obsadzie.

"Night Sky" – najważniejsze informacje

Serial, początkowo znany jako Lightyears, to kameralne science-fiction oparte na motywie podróży między wymiarami. Scenariusz produkcji stworzył Holden Miller.

Tytuł: Night Sky

Night Sky Twórcy: Holden Miller, Daniel C. Connolly

Holden Miller, Daniel C. Connolly Gatunek: dramat science-fiction

dramat science-fiction Liczba sezonów: 1

1 Liczba odcinków: 8

8 Czas emisji: 2022

2022 Kraj produkcji: USA

Data premiery

Night Sky na platformie Amazon Prime ukaże się 20 maja 2022 roku. Wszystkie odcinki pierwszego sezonu zostaną udostępnione tego samego dnia.

Fabuła

Głównymi bohaterami serialu są Irene i Franklin York, starsze małżeństwo, które wiele lat wcześniej odkryło, że w ich domu znajduje się przejście do innego świata – tajemniczej, opustoszałej planety. Swoje odkrycie wolą jednak trzymać w tajemnicy, przeczuwając, że może ściągnąć na nich kłopoty. Jednak im stają się starsi, tym trudniejsze staje się ukrywanie portalu, a jego sekret coraz bardziej im ciąży. Wydarzenia zaczynają wymykać się spod kontroli, gdy pewnego dnia w przejściu zjawia się tajemniczy podróżnik o imieniu Jude.

Obsada

W głównych bohaterów serialu wciela się Sissy Spacek (Badlands, Carrie) oraz J.K. Simmons (Whiplash, Spider-Man: Bez drogi do domu). Rolę Jude'a gra Chai Hansen (The Newsreader). W serialu pojawi się także Julieta Zylberberg, Rocío Hernández, Adam Bartley, a także Piotr Adamczyk. Swoją rolą aktor pochwalił się w krótkiej informacji na Instagramie:

"Zagrać z Sissy Spacek i J.K. Simmonsem gdzieś tam daleko…” Musiałem chyba kiedyś poprosić o to złotą rybkę, bo się spełniło. Cieszę się jak dziecko, że mogę podzielić się z Wami zwiastunem nowego serialu "Night Sky".

Na ten moment nie wiadomo, w kogo wcieli się Piotr Adamczyk, na pewno jednak wystąpi w kilku odcinkach serialu. Będzie to kolejna miedzynarodowa produkcja, w której pojawi się polski aktor – przypomnijmy, że zagrał Tomasa w serialu Hawkeye oraz Sergeia Orestovicha Nikulova w serialu For All Mankind.

Trailer

Występ Adamczyka możecie podejrzeć już teraz – aktor pojawia się na chwilę w trailerze serialu.

