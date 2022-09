Nike stworzyło robota, który wyczyści i naprawi buty

Znana marka obuwnicza ma nadzieję, że dzięki temu wydłuży żywotność swoich produktów.

Nike w swoim londyńskim salonie firmowym testuje robota o nazwie B.I.L.L.. Jest to skrótowiec od słów Bot Initiated Longevity Lab. Korzystanie z jego usług jest darmowe, a ma za zadanie czyszczenie butów oraz dokonywania ich drobnych reperacji. W tym celu tworzy trójwymiarowy model buta, a następnie czyści obuwie środkami bazującymi na wodzie, korzystając ze stworzonej mapy. Jeśli chodzi o naprawy, wykonywane są specjalnymi łatami poliestrowymi. Co warto podkreślić - powstają one z recyklingu.

Fot.: TechSpot

B.I.L.L. nie wygląda jak robot z filmów s-f. To maszyna składająca się ze szczotek oraz narzędzi. Korzysta z najnowszych rozwiązań robotycznych, a praca nad jednym butem zajmuje mu ok. 45 minut. Jak na razie obsługuje tylko wybrane obuwie - buty Air Force 1s, Air Jordan 1s, Space Hippie 01s oraz Nike Dunks.

Fot.: TechSpot

Celem działania robota jest umożliwienie użytkownikom dłuższego noszenia ulubionych butów Nike. Jeśli pomysł się sprawdzi - można spodziewać się kolejnych robotów w innych firmowych sklepach producenta. Czy to praktyczne rozwiązanie, czy tylko sztuka dla sztuki? Na to pytanie każdy musi odpowiedzieć sobie samodzielnie.

Źródło: TechSpot