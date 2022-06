Nikt nie czekał, a jest. Oto GeForce GTX 1630 - nowy król na rynku budżetowców?

Ledwie Nvidia wprowadziła swoją najdroższą kartę, a od razu proponuje najtańszą. Nikt się jej nie spodziewał.

NVIDIA rządzi na rynku kart graficznych, a AMD - nie mówiąc o Intelu - mogą tylko pomarzyć o popularności swoich kart w takim samym stopniu, jak rodzina GeForce. W chwili obecnej mamy cztery główne linie - RTX 3060, RTX 3070, RTX 3080 oraz RTX 3090. Niespodziewanie producent zaprezentował światu coś z zupełnie innej beczki - kartę GTX 1630, która przeznaczona jest dla komputerów budżetowych. Jej cena ma wynosić poniżej 700 złotych (150 USD). Jak prezentuje się specyfikacja?

GeForce GTX 1630 korzysta z nieco zubożonego GPU TU117. Procesor graficzny jest wyposażony w 512 rdzeni CUDA, ma 4 GB pamięci GDDR6, która korzysta z szyny 64-bit. Nie jest to imponujące - modele GTX 1050 Ti oraz GTX 1650 to odpowiednio 768 i 896 rdzenie CUDA. Co potrafi debiutant? Jak wynika z testów przeprowadzonych przez Tech PowerUp, w grach wydajność jest na tyle niska, że nawet pomimo niskiej ceny karta nie jest warta uwagi dla jakiegokolwiek gracza, który chce bawić się innymi tytułami, niż casualowe. Nie ma tu także wsparcia dla DLSS ani ray tracingu, co nie może dziwić, zaskakuje za to brak wsparcia dla dekodowania AV1.

Czy są jakieś plusy? Owszem - jest trzy razy szybsza od najtańszego modelu producenta, czyli GT 1030, nawet pod pełnym obciążeniem pracuje niesłyszalnie, zużywa niewiele mocy (maksymalnie 75 W), nie nagrzewa się, korzysta z PCI-Express 3.0 x16 i jest kompaktowa. Dlatego choć nie jest to model dla graczy, może być ciekawym rozwiązaniem dla osób szukających karty graficznej, która zapewni poprawne wyświetlanie obrazu i multimediów bez oczekiwań co do fajerwerków.

Źródło: WCCF Tech, Tech PowerUp