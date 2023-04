Nikt nie prosił, każdy potrzebował. Korzystanie z Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 właśnie stało się lepsze [06.04.2023]

Samsung co raz bardziej pokazuje, jak bardzo znaczący dla firmy jest komfort użytkowników jej urządzeń. Nawet na długo po premierze, nowe funkcje i ułatwienia zmierzają do smartwatchy z serii Galaxy Watch 4 i 5.

Google skupia się teraz na tym, aby różne urządzenia ekosystemu dobrze ze sobą grały. W ramach tego planu, firma dodała teraz nową zakładkę do Sklepu Google Play o nazwie "Inne urządzenia", umożliwiając bezpośrednie wyszukiwanie aplikacji dla smartwatchy, telewizorów i samochodów za pośrednictwem smartfona.

Wraz z wprowadzeniem Galaxy Watch 4, Samsung porzucił Tizen OS dla swoich smartwatchów na rzecz Google Wear OS. Oznacza to, że wszystkie smartwatche Samsunga wprowadzone od tego czasu mają Sklep Play. Użytkownik ma również możliwość wyszukiwania i instalowania aplikacji na swoim smartwatchu Galaxy bezpośrednio ze smartfona. Jednak wyszukiwanie aplikacji dla smartwatchy czy telewizorów na smartfonie wymaga od użytkownika sporej nawigacji po aplikacji. Google ułatwia to zadanie dzięki przeprojektowanej wersji Sklepu Play.

Serwis 9To5Google dostrzegł właśnie nową zakładkę w Sklepie Play o nazwie "Inne urządzenia". Klikając na tę zakładkę zobaczymy trzy podsekcje - Watch, TV i Car. Jak można było zorientować się do tej pory, każdy z trzech zakładek pokazuje aplikacje wykonane dla tego konkretnego typu urządzenia. Istnieje również dziewięć karuzeli kategorii, po jednym dla każdego typu urządzenia, aby ułatwić odkrywanie popularnych aplikacji. Przeprojektowanie umożliwia bezpośrednie wyszukiwanie aplikacji dla Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 5 na smartfonie, zamiast przechodzenia przez aplikacje dla wszystkich rodzajów urządzeń.

Zaktualizowana wersja Sklepu Google Play jest obecnie wprowadzana. W zależności od regionu i smartfona, może to zająć trochę czasu, aby przeprojektowana aplikacja dotarła do Twojego urządzenia. Na ten moment nie wiemy, kiedy dokładnie będzie dostępna do polskich użytkowników.

AKTUALIZACJA 06.04.2023

Zsynchronizuj muzykę i galerię zdjęć z telefonu z Galaxy Watch

Smartwatche firmy Samsung, takie jak Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 z systemem Wear OS, mogą bezproblemowo synchronizować dane z podłączonym telefonem lub tabletem Galaxy. Na przykład po skonfigurowaniu Galaxy Watch i połączeniu go z urządzeniem mobilnym, dane dotyczące kondycji będą automatycznie synchronizowane z Samsung Health na smartfonie lub tablecie. Co więcej, zrzuty ekranu, a nawet nagrania audio przechwycone za pomocą Galaxy Watch automatycznie pojawią się wewnątrz aplikacji Galeria i Dyktafon zainstalowanych na Twoim urządzeniu mobilnym.

Możesz również przenieść zawartość Samsung Music i Galerii z podłączonego telefonu lub tabletu Galaxy na swój Galaxy Watch. Aby umożliwić udostępnianie listy odtwarzania muzyki i albumu zdjęć z telefonu do zegarka Galaxy Watch, musisz włączyć tę funkcję za pośrednictwem aplikacji Galaxy Wearable z podłączonego smartfona lub tabletu. Nie możesz tego włączyć bezpośrednio ze smartwatcha. Musisz to zrobić z poziomu aplikacji mobilnej, ale zajmuje to tylko kilka kroków.

Otwórz aplikację Galaxy Wearable na telefonie lub tablecie Galaxy i przejdź do "Ustawienia zegarka" > "Zarządzaj zawartością" > "Auto synchronizacja" związane z "Muzyką" i/lub "Galerią", a następnie upewnij się, że przełącznik jest ustawiony w pozycji włączonej.

Jeśli będziesz chciał usunąć zsynchronizowaną zawartość, taką jak zdjęcia, ze swojego smartwatcha, wyłączenie automatycznej synchronizacji nie wystarczy. Będziesz musiał otworzyć aplikację Galeria na swoim Galaxy Watch i usunąć stamtąd konkretne elementy.

AKTUALIZACJA 05.04.2023

Samsung Galaxy Watches po aktualizacji otrzymują doświadczenie premium Peloton

Smartwatche Samsunga z systemem Wear OS otrzymują od dziś dostęp do nowej aktualizacji aplikacji Peloton Watch. Aplikacja ta staje się bardziej podobna do swojego odpowiednika na iOS i teraz pozwala użytkownikom Galaxy Watch 4 i Watch 5 podłączyć swoje urządzenia do sprzętu fitness firmy Peloton. Wydana dla Google Pixel Watch, Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5 pod koniec ubiegłego roku, miała niestety wiele ograniczeń, a w większości jej funkcjonalność sprowadzała się do śledzenia tętna użytkownika. Jeszcze bardziej rozczarowujące było to, że aplikacja na iOS miała więcej funkcji i mogła łączyć się ze sprzętem fitness firmy Peloton.

Na szczęście wersja na Wear OS również otrzymuje tę funkcjonalność. Dzięki ogłoszonej dziś aktualizacji aplikacji Peloton Wear OS użytkownicy mogą wybrać trening na swoim rowerze Peloton, Bike+, Tread, Row lub Guide, a następnie otworzyć aplikację Peloton Watch na Galaxy Watch 4 lub Galaxy Watch 5 i sparować urządzenia, aby uzyskać więcej informacji na swoich smartwatchach i śledzić swoje cele w czasie rzeczywistym.

AKTUALIZACJA 31.03.2023

Spraw, by Twój Galaxy Watch mówił co tylko chcesz w dowolnym języku

Galaxy Watch pozwala szybko odpowiedzieć na wiadomości za pomocą funkcji zwanej "sugestie wiadomości". Nie są one dostępne w każdym języku, jednak Galaxy Watch umożliwia tworzenie dowolnych niestandardowych odpowiedzi. Sugestie wiadomości są dostępne na Galaxy Watch 5, gdy połączony telefon jest ustawiony na jeden z kilku języków: Angielski, francuski, niemiecki, włoski, japoński, koreański, portugalski i hiszpański.

Oprócz sugestii wiadomości, Galaxy Watch 5 jest wyposażony w 16 własnych odpowiedzi, które możesz wybrać z listy podczas wpisywania wiadomości na smartwatchu. Najlepsze w niestandardowych odpowiedziach jest to, że nie są one związane z funkcją sugestii wiadomości. Możesz tworzyć własne niestandardowe odpowiedzi w dowolnym języku, również po polsku.

Jak tworzyć własne odpowiedzi na Galaxy Watch?

Niestandardowe odpowiedzi można tworzyć na podłączonym telefonie za pośrednictwem aplikacji Galaxy Wearable. Możesz dostosować tę funkcję na jeden z dwóch sposobów:

Możesz otworzyć aplikację Ustawienia na swoim Galaxy Watch, a następnie "Ogólne" > "Wprowadzanie" > "Szybkie odpowiedzi" > "Niestandardowe odpowiedzi". Następnie zostaniesz przekierowany do kontynuowania konfiguracji na podłączonym telefonie.

Możesz też otworzyć aplikację Galaxy Wearable na swoim telefonie, przejść do "Ustawienia zegarka", > "Ogólne" > "Szybkie odpowiedzi".

Powinieneś teraz zobaczyć listę 16 niestandardowych odpowiedzi na telefonie, wstępnie przygotowanych przez Samsunga. Aby utworzyć własną niestandardową odpowiedź, przewiń w dół do dolnej części listy i stuknij ikonę "+". Następnie napisz swoją niestandardową odpowiedź i stuknij "Zapisz". Opcjonalnie możesz zmienić kolejność, w jakiej niestandardowe odpowiedzi pojawiają się na Twoim smartwatchu, stukając przycisk "Edytuj" znajdujący się pod przełącznikiem "Niestandardowe odpowiedzi".

AKTUALIZACJA 27.03.2023

Teraz masz szybszy sposób na dostęp do Google Keep na swoim Galaxy Watchu

Google Keep to jedna z najlepszych i najprostszych aplikacji do robienia notatek dostępna na wszystkich platformach. Co więcej, Google Keep ma dedykowaną aplikację dla każdej platformy, w tym także smartwatche z Wear OS. Teraz aplikacja Google Keep dla Wear OS otrzymuje kilka nowych funkcji, które poprawią komfort korzystania z niej.

Według najnowszych doniesień, aplikacja Google Keep otrzymuje nowe komplikacje "Dodaj listę" i "Dodaj notatkę" na smartwatchach z systemem Wear OS, w tym Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 5. Nowe komplikacje tarczy zegarka są widoczne w aplikacji Google Keep Wear OS o numerze wersji v5.23.102.03. Stuknięcie w ikonę "Dodaj listę" lub "Dodaj notatkę" otwiera pole do wyboru wprowadzania głosowego lub tekstowego.

Kolejną nowością jest to, że użytkownicy Google Keep będą mogli wybrać tarcze zegarków z selektora gniazda komplikacji w aplikacji Wear OS. Google od jakiegoś czasu wprowadza garść nowych funkcji i przeprojektowuje swoje podstawowe aplikacje. Jeszcze w listopadzie, aplikacja Google Keep otrzymała dwupanelowy redesign dla tabletów z Androidem, składanych telefonów i Chromebooków.

AKTUALIZACJA 22.12.2022

Już wkrótce będziesz mógł korzystać z aplikacji Google News na swoim Galaxy Watch 4 i Watch 5

Ruch Samsunga, aby przejść z Tizen do Wear OS dla swoich smartwatchów, okazuje się być korzystny. Urządzenia Galaxy z Wear OS mają teraz dostęp do znacznie większej liczby aplikacji i usług w porównaniu z tym, kiedy korzystały z Tizen. Większość ulepszeń pochodzi z aplikacji bezpośrednio od Google, a firma chce wprowadzić ich jeszcze więcej w przyszłości.

Nowy raport (za pośrednictwem Android Police) ujawnia, że Google rozwija aplikację Google News dla smartwatchy z Wear OS. Jak sugerują zrzuty ekranu, będzie to super uproszczona wersja aplikacji Google News, która jest dostępna na Androida. Użytkownik może przeglądać nagłówki, obrazek fabularny artykułu i trochę tekstu. Jeśli chcesz przeczytać więcej, możesz kliknąć przycisk źródła, aby otworzyć ten artykuł w aplikacji Wiadomości Google na sparowanym smartfonie.

Wygląd i sposób działania aplikacji przypominają pierwsze aplikacje Google dla smartwatchy z Wear OS 3. Chociaż ta aplikacja nie jest jeszcze widoczna w Sklepie Play, to został uzyskany do niej dostęp za pomocą sztuczki z Asystentem Google, pozwalając ludziom zobaczyć, jak aplikacja może wyglądać, gdy zostanie wydana.

Google i Samsung wspólnie opracowały system operacyjny Wear OS 3, aby dalej rozwijać platformę urządzeń ubieralnych dla użytkowników smartfonów z systemem Android. Seria Galaxy Watch 4 była pierwszą, która posiadała Wear OS 3. Kilka dni temu Google wprowadził własny smartwatch - Google Pixel Watch - jako zobowiązanie do Wear OS. Więcej marek wprowadzi smartwatche oparte na Wear OS 3 w najbliższej przyszłości.

AKTUALIZACJA 29.11.2022

Galaxy Watch 5 otrzyma nowe paski

W sierpniu tego roku Samsung zaprezentował nowe modele swoich smartwatchy. Urządzenia zadebiutowały w dwóch wariantach: standardowym oraz Pro. Galaxy Watch'e 5 nie różnią się mocno od zeszłorocznych zegarków Samsunga. Posiadają one nieco pojemniejszą baterię oraz trwalsze materiały wykonania, ale przeskok (szczególnie pod względem baterii) odczuwalny jest dopiero w przypadku wariantu oznaczonego jako Pro.

Koreański producent zapowiedział własnie nowość, która z pewnością ucieszy właścicieli smartwatchy z serii Galaxy Watch 5. Firma pokazała nowe opaski do swoich flagowych smartwatchy, które - w przeciwieństwie do tych sprzedawanych oryginalnie z zegarkiem - wykonane są ze stali nierdzewnej oraz tytanu.

AKTUALIZACJA 27.10.2022

Nowe funkcje na smartwatchach Samsunga

Google zapowiedziało właśnie kilka nowych opcji, które trafią na urządzenia wykorzystujące system Wear OS. Nowości otrzyma więc nie tylko Pixel Watcha, ale i smartwatche Samsunga z serii Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 5.

Na inteligentne zegarki mają trafić trzy nowe widżety: ulubione kontakty, wschód Słońca oraz zachód Słońca. Pierwsza z zakładek będzie użyteczna w przypadku większości użytkowników, ale pozostałe dwie najbardziej mogą przydać się fotografom lub innym osobom, dla których te parametry mają znaczenie.

AKTUALIZACJA 05.10.2022

Aktualizacja oprogramowania

Zegarki Samsunga z serii Galaxy Watch 4 oraz Galaxy Watch 5 otrzymają nową wersję systemu. Aktualizacja nie wniesie żadnych dodatkowych funkcji, ale ma pozytywnie wpłynąć na wydajność urządzeń i sprawić, że będą one lepiej działać.

W celu sprawdzenia, czy kolejna wersja oprogramowania jest dostępna na twoim smartwatchu wystarczy wykonać kilka prostych kroków. Najpierw otwórz na smartfonie aplikację Galaxy Wearable, a następnie przejdź do ustawień smartwatcha. W zakładce związanej z oprogramowaniem znajdziesz informację o tym, czy dostępne są dla Ciebie nowe aktualizacje systemu, a także opcję ich pobrania.

Nie wiemy jednak, czy będą one dostępne w szerszej dystrybucji. Początkowo opaski pojawiły się na koreańskim rynku i będzie je można tam zakupić do końca listopada. Mamy nadzieję, że wkrótce Samsung zdecyduje się wprowadzić nowość do innych krajów.