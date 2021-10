Nikt nie ujdzie z życiem - musisz obejrzeć ten horror Netflixa

Na platformie Netflix pojawi się dzisiaj film o tytule "Nikt nie ujdzie z życiem". O czym opowiada?

Dziś na platformie Netflix premierę ma kolejny horror. Mowa o filmie "Nikt nie ujdzie z życiem", który jest adaptacją powieści Adama Nevilla. Nie jest to jednak pierwsza zekranizowana historia jego autorstwa. Wcześniej takie szczęście spotkało książkę "Rytuał". Fabuła opowiada historię Ambar, która przyjeżdża do USA prosto z Meksyku. Niestety, ze względu na fatalną sytuację finansową oraz prawną kobieta decyduje się na zamieszkanie w zaniedbanym pensjonacie. Z czasem okazuje się to najgorszą decyzją, jaką podjęła w życiu.

fot. Netflix

Nikt nie ujdzie z życiem

reż. Santiago Menghini

Ambar przyjeżdża do USA w pogoni za amerykańskim snem. Jednak przeprowadzka do taniego mieszkania to dla niej początek koszmaru, z którego nie może się obudzić.

Reżyser: Santiago Menghini

Santiago Menghini Scenariusz: Jon Croker, Fernanda Coppel

Jon Croker, Fernanda Coppel Obsada: Cristina Rodlo, Marc Menchaca, David Figlioli, David Barrera, Moronke Akinola

Cristina Rodlo, Marc Menchaca, David Figlioli, David Barrera, Moronke Akinola Gatunek: Sensacyjny, Horror

Sensacyjny, Horror Kategorie: Przerażający, Straszny, Trzymający w napięciu

Przerażający, Straszny, Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

