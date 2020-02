Nintendo Direct coraz bliżej, w lutym możemy być świadkami aż dwóch dużych prezentacji Japończyków

Coraz więcej wskazuje na to, że w najbliższych tygodniach wreszcie dowiemy się, co Nintendo szykuje dla posiadaczy konsoli Switch w 2020 roku.

Japoński producent przyzwyczaił nas już do tego, że na początku każdego roku organizuje Directa, podczas którego przedstawia swoje plany na najbliższe 12 miesięcy. Niestety, w tym roku Nintendo wyjątkowo długo trzyma graczy w niepewności. W styczniu odbył się jedynie niewielki Direct, w całości poświęcony Pokemon Sword/Shield.

Na horyzoncie pojawiła się jednak nadzieja. Jak donosi specjalizujący się w Nintendo leakster - Zippo, producent w nadchodzących tygodniach szykuje dla nas prawdziwą bombę. W lutym będziemy świadkami nie jednego, a dwóch Directów.

Jeden z nich będzie dużym, "noworocznym" Directem, oznacza to, że wreszcie zobaczymy jakie gry czekają na nas w 2020 roku na Nintendo Switch. Drugi natomiast będzie w całości poświęcony grze Animal Crossing: New Horizons, która zadebiutuje już 20 marca. Zippo dodał jednak, że nie mamy co liczyć na Nintendo Direct w nadchodzącym tygodniu.

Nintendo nie może ostatnio narzekać, bowiem wyniki finansowe firmy są bardziej niż obiecujące. Wydaje się jednak, że w obliczu braku nowego sprzętu w 2020 roku, co ostatnio potwierdził sam prezydent Nintendo - Shuntaro Furukawa, japoński producent musi nadrabiać oprogramowaniem, czyli grami. Obecnie nie wygląda to jednak najlepiej. Na chwilę obecną, możemy być pewni jedynie debiutu Animal Crossing: New Horizons i Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, a to trochę za mało, aby nawiązać równorzędną walkę z Sony i Microsoftem, szczególnie w obliczu nowych konsol od tych producentów.

