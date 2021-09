Nintendo Direct - duży pokaz gier już jutro. Sprawdź, jak oglądać

Na kanałach Nintendo w mediach społecznościowych pojawiły się informacje o tym, że już jutro będziemy mogli wziąć udział w kolejnym pokazie gier, które zmierzają na konsole Nintendo Switch. Wydarzenie ma się skupić na produkcjach, które zadebiutują na rynku w najbliższych miesiącach. Nintendo Direct rozpocznie się w nocy z czwartku na piątek, dokładnie o 24:00 polskiego czasu.

Podczas trwającego około 40 minut pokazu nie powinno zabraknąć takich tytułów jak Metroid Dread, Mario Party Superstars, Pokémon Brilliant Diamond, Pokemon Shining Pearl czy Shin Megami Tensei V. Być może poznamy także datę premiery oraz pokaz rozgrywki z Dying Light. Pojawiają się też informacje, że możemy zobaczyć nowy kontroler tworzony przez Nintendo. Według przecieków oficjalne informacje powinny pojawić się do piątku. Jutrzejszy pokaz byłby na to idealną okazją.

Pokaz będzie można oglądać na oficjalnym kanale Nintendo UK na YouTube.

