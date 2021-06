Nintendo Direct na E3 2021 już dziś! Sprawdź, kiedy i gdzie oglądać

Już dzisiaj swój pokaz gier w ramach targów E3 2021 będzie mieć Nintendo. Sprawdź, gdzie oglądać i co nas czeka.

Japoński producent będzie obecny podczas targów E3 2021. Co więcej, Nintendo przygotowało tym razem wielki pokaz, który ma zadowolić wszystkich fanów twórczości "Ninny". Kiedy będziemy mogli go obejrzeć?

Kiedy odbędzie się pokaz Nintendo Direct na E3 2021?

Pokaz Nintendo Direct na E3 2021 odbędzie się już dziś (15 czerwca) o godzinie 18:00.

Gdzie można obejrzeć transmisję z Nintendo Direct podczas E3 2021?

Konferencja Nintendo Direct będzie transmitowana na żywo w serwisach YouTube oraz Twitch.

Jak długo będzie trwało Nintendo Direct i co zobaczymy?

Włodarze Nintendo nie ukrywają, że szykują dla nas ogromny pokaz gier na wyłączność Nintendo Switch. Możemy spodziewać się, że część z nich zadebiutuje jednak dopiero w 2022 roku. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 to zdecydowanie najbardziej oczekiwana gra Japończyków. Oprócz tego coraz więcej spekuluje się o nowej konsoli - Nintendo Switch Pro. Pokaz powinien trwać około 45 - 60 minut.

