Nintendo Direct - podsumowanie. Zobacz jakie gry zaprezentowano

Najnowszy Nintendo Direct już za nami, zobaczcie jakie gry zaprezentowano podczas wydarzenia.

W najbliższych miesiącach na posiadaczy Nintendo Switch czeka mnóstwo ciekawych gier. Właśnie zakończony Nintendo Direct przekonał nas o tym, że każdy znajdzie coś dla siebie na urządzeniu japońskiego producenta.

Wiemy już, że tego lata na Nintendo Switch zadebiutują popularne i docenione tytuły multi-platformowe, jak choćby: Fall Guys czy Outer Worlds.

Nieco wcześniej, bo już w marcu, na Nintendo Switch pojawią się: Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville (19 marca), Tales from the Borderlands (24 marca) oraz Monster Hunter Rise (26 marca).

Datę premiery otrzymał już też remaster kultowej gry RPG - Legend of Mana, który pojawi się w sprzedaży 24 czerwca. Dzień później zadebiutuje Mario Golf Super Rush, czyli uproszczony symulatora golfa z rozbudowanym trybem sieciowym i kampanią fabularną dla jednego gracza.

Fanów pewnego wyjątkowego wojownika Ninja z pewnością ucieszy fakt, że Ninja Gaiden: Master Collection (zbiór pierwszych trzech części serii) zadebiutuje na Switchu 10 czerwca.

Podczas Nintendo Direct nie zabrakło także ciekawych zapowiedzi zupełnie nowych pozycji. Po raz pierwszy usłyszeliśmy o Star Wars Hunters, czyli trzecioosobowym shooterze, który ma zadebiutować jeszcze w tym roku.

Sporą niespodzianką było również zapowiedzenie The Legend of Zelda Skywar Sword HD oraz wyjątkowo ciekawie zapowiadającej się gry RPG - Project Triangle Strategy.

Transmisję zakończył, krótki zwiastun Splatoon 3. Niestety, na powrót sympatycznych bohaterów będziemy musieli poczekać do 2022 roku.

Jak zatem widać, posiadacze Switch nie będą narzekać na nudę i każdy powinien znaleźć coś dla siebie.