Nintendo Switch 2 najwcześniej za dwa lata. Dlaczego jeszcze tyle będziemy musieli czekać?

Nowa generacja konsoli Nintendo Switch - rzekomo Nintendo Switch 2 lub Pro, zadebiutuje najwcześniej za dwa lata. Tak przynajmniej twierdzą branżowi analitycy. Pikanterii całej sprawie dodaje wypowiedź prezesa Nintendo, z której jasno wynika, iż producentowi nie śpieszy się z wydawaniem nowej konsoli.

Wydane w 2017 roku Nintendo Switch doczekało się już kilku wariantów. Otrzymaliśmy m.in. Nintendo Switch Lite, a niedawno także Nintendo Switch OLED. Od miesięcy spekuluje się z kolei o Nintendo Switch Pro (bądź Switch 2), które miałoby być pełnoprawną, nową generacją hybrydowej konsoli. Włodarze japońskiego producenta niechętnie wypowiadają się na temat kolejnego wariantu "pstryczka", a jeśli już to robią, to tylko po to, aby dementować plotki. Podczas ostatniego raportu finansowego firmy włodarze japońskiego byli jednak nieco bardziej wylewni na temat przyszłości.

Nintendo nie chce kolejnej generacji Switcha?

Shuntaro Furukawa - prezes Nintendo, przyznał w rozmowie z inwestorami, że "odejście od Nintendo Switch na rzecz kolejnej platformy sprzętowej jest dla firmy poważnym problemem". Co dokładnie Furukawa ma na myśli? Otóż prezes Nintendo obawia się "zresetowania" relacji, które firmie udało się stworzyć z ponad 100 mln użytkowników sprzętu i gier producenta. Podkreślił on również, że Switch jest na rynku już ponad 5 lat, a wciąż otrzymuje ogromne wsparcie w postaci nowych funkcji i przede wszystkim gier. Bogate portfolio produkcji tworzonych przez wewnętrzne zespoły producenta ciągle się powiększa i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miało się coś zmienić. Szczególnie, że już potwierdzono takie premiery jak:

Fire Emblem Warriors: Three Hopes

Live A Live

Xenoblade Chronicles 3

Splatoon 3

Pokemon Scarlet|Violet

Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Ogłosiliśmy już część naszego harmonogramu produkcji gier, który będzie obowiązywał do wiosny przyszłego roku. W przeciwieństwie do przeszłości, nadal mamy duży wybór gier, których premiery zaplanowane są nawet po pięciu latach od wydania (konsoli - przyp.red.). Wynika to z faktu, że premiera Nintendo Switch przebiegła tak sprawnie, co pozwoliło nam skupić wszystkie nasze zasoby programistyczne na jednej platformie - Shuntaro Furukawa.

Utrata takiej bazy użytkowników "zabolałaby" każdego producent i Nintendo chce tego za wszelką cenę uniknąć. Prawdopodobnie decyzja wprowadzenia nieco odświeżonego modelu "OLED" była podyktowana wątpliwościami firmy, co do przejścia na kolejną generację. Furukawa stwierdził, że jego firma obecnie koncentruje się na tym, aby budować "długotrwałe relacji" z klientami.

Aby zmniejszyć to ryzyko, koncentrujemy się na budowaniu długoterminowych relacji z naszymi klientami. Będziemy nadal wprowadzać nowe gry na Nintendo Switch, ale będziemy też świadczyć usługi wykorzystujące także zasoby Nintendo i inne IP poza grami. Chcemy, aby to pomogło w budowaniu długotrwałych relacji z naszymi klientami - Shuntaro Furukawa.

Kluczem do przejścia na kolejną generację ma być również "kompatybilność wsteczna", o czym pan Furukawa wspominał już w lutym tego roku. Nie wiadomo jednak, czy Nintendo uda się przenieść całą bibliotekę Nintendo Switch na swojego następcę. Co więcej, wydaje się, że japoński producent nie ma zamiaru spieszyć się z podejmowaniem jakichkolwiek decyzji, bowiem jak oficjalnie potwierdzono Switch jest obecnie w połowie swojego cyklu życia.

Nintendo Switch 2|Pro - pojawi się za około dwa lata

Branżowy analityk - Piers Harding-Rolls z firmy Ampere Analysis, przewiduje z kolei, że Nintendo Switch 2 (bądź Pro) pojawi się w 2024 roku. Choć włodarze japońskiego producenta mogą uważać inaczej, to zdaniem analityka, Switch ma już za sobą swój "szczytowy okres" i obecnie sprzedaż konsoli będzie regularnie spadać.

Nawet po premierze modelu OLED spodziewano się, że sprzedaż spadnie od szczytowego poziomu, gdy Switch osiągnie szósty rok życia w 2022 roku, a najnowsze prognozy Nintendo dotyczące sprzedaży odzwierciedlają ten fakt - Piers Harding-Rolls.

Jedynym, skutecznym sposobem na odwrócenie tego trendu ma być, według analityka, prezentacja i wydanie nowej generacji Nintendo Switch.

