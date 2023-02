Nintendo Switch – 5 gier, w które musicie zagrać w 2023 roku. Pominięcie jednej to grzech

Jeśli macie w swoim posiadaniu konsolę Nintendo Switch, to czeka was wyjątkowo ciekawy rok. Przedstawiamy wam 5 gier, w które po prostu musicie zagrać.

Jeśli obawialiście się, że po bardzo udanym dla Nintendo roku 2022, najbliższe miesiące będą gorsze, to niepotrzebnie. Na 2023 rok japoński producent przygotował bardzo mocne zestawienie gier, zarówno od zewnętrznych partnerów, jak i własnych zespołów. Już od stycznia możemy liczyć na wielkie premiery tytułów na wyłączność Nintendo Switch.

5 gier, w które musicie zagrać na Nintendo Switch w 2023 roku

Nintendo znakomicie przygotowało się do 2023 roku i niemal perfekcyjnie wypełniło kalendarz premier gier na wyłączność konsoli Switch. Jeśli obawialiście się, że nadchodzący następca popularnego "Pstryczka" - domniemany Switch Pro bądź Switch 2, spowoduje, że japoński producent będzie bardziej oszczędny, to byliście w błędzie. W ciągu zaledwie kilku najbliższych miesięcy Nintendo wypuści do boju swoje największe marki, w tym Fire Emblem czy The Legend of Zelda.

Przed wami 5 gier na wyłączność Nintendo Switch, w które po prostu trzeba zagrać w 2023 roku.

Fire Emblem Engage

Najnowsza odsłona serii gier strategicznych z elementami RPG – Fire Emblem Engage, zadebiutowała w styczniu i jeśli mam być szczery, to skradła moje serce. Historia opowiedziana w Fire Emblem Engage to w dużej mierze klasyczna opowieść walki dobra ze złem, jednak utkana na tyle zręcznie i pomysłowo, że nawet przez chwile nie będziecie się nudzić. Szczególnie że nie zawodzi również znakomita, choć stylizowana, oprawa graficzna i turowy system walki. Dzięki nowej mechanice – Engage, starcia zyskały na głębi i potrafią być naprawdę wymagające, szczególnie na wyższych poziomach trudności. Przy tym należy podkreślić, że Fire Emblem Engage jest wyjątkowo przyjazne dla osób niezaznajomionych z serią i próżno szukać lepszego tytułu na „wejście” w ten niezwykły cykl.

Data premiery: 20 stycznia 2023

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe

Kirby’s Return to Dream Land Deluxe to odświeżona i ulepszona wersja gry z 2011 roku, która oryginalnie powstała z myślą o konsoli Nintendo Wii. Po ponad dekadzie przygody różowego bohatera trafią również na Nintendo Switch. Czym wyróżnia się wersja Deluxe? Przede wszystkim możemy liczyć na nową, znacznie poprawią oprawę audio-wizualną, ulepszony tryb kooperacji – do czterech graczy przy jednej konsoli, nowe minigry oraz zdolność, która w znaczący sposób wpływa na rozgrywkę. Kirby’s Return to Dream Land Deluxe to propozycja Nintendo na luty tego roku.

Data premiery: 24 lutego 2023

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon to jedno z największych zaskoczeń spośród ostatnich zapowiedzi Nintendo. Po wydanej w ubiegłym roku trzeciej części przygód Bayonetty chyba nikt nie spodziewał się, że seksowna czarownica wróci do nas tak szybko. Bayonetta Origins to jednak zupełnie inna produkcja, którą należy rozpatrywać raczej jako ciekawy spin-off głównej serii, niż jej kontynuację. Przede wszystkim poznamy w niej Bayonettę, zanim ta stała się adeptką czarnej magii, a jej jedynym towarzyszem był wyjątkowy i znany fanom serii demon – Cheshire. Zmienił się również styl graficzny i schemat rozgrywki. Bayonetta Origins charakteryzuje się kolorową, wręcz kreskówkową oprawą graficzną. Sama rozgrywka to zaś połączenie gry logiczno-platformowej i poniekąd strategicznej. Młodziutka Bayonetta (czyli tytłowa Cereza) nie bierze bowiem bezpośredniego udziału w walce. Może jedynie dyrygować swoim demonicznym przyjacielem. Strategiczne pozycjonowanie i wykorzystanie zdolności dwójki bohaterów będzie zatem kluczowe podczas licznych starć.

Data premiery: 17 marca 2023

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Nie da się ukryć, że The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom to nie tylko jedna z najbardziej oczekiwanych gier tego roku na Nintendo Switch, ale jeden z najgorętszych tytułów w ogóle. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, czyli poprzednia odsłona serii, należy do grona najwyżej ocenianych gier w historii. Nic zatem dziwnego, że oczekiwania wobec Tears of the Kingdom są tak ogromne. Na co zatem możemy dokładnie liczyć? Z ujawnionych do tej pory informacji wynika, że główny rdzeń rozgrywki w Tears of the Kingdom jest sprytnie budowany na tym, co dostarczyło nam Breath of the Wild. Oznacza to, że ponownie otrzymamy do naszej dyspozycji ogromny, otwarty świat, elementy survivalu, jak potrzeba dostosowania ekwipunku do warunków atmosferycznych czy niszczejące bronie. Oczywiście nie zabraknie też nowości, jak chociażby możliwość eksplorowania nowych obszarów wysoko w chmurach czy też nowych, wyjątkowych zdolności. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom trafi do nas już w maju.

Data premiery: 12 maja 2023 r.

Pikimin 4

Seria wyjątkowych gier strategicznych Pikimn ma już ponad 20 lat. Jej pierwsza część zadebiutował dokładnie w 2001 roku na konsoli GameCube. Jeszcze w tym roku doczekamy się czwartej, pełnoprawnej odsłony cyklu. Pikimn 4 powstaje z myślą o Nintendo Switch i po raz kolejny pozwoli nam wcielić się w kapitana Olimar, który musi naprawić swój statek kosmiczny. W tym zadaniu pomagają mu stworki – tytułowe Pikiminy. Jest ich kilka rodzajów, różniących się od siebie odpornościami i umiejętnościami. Pikimin 4 pozostanie wierną serii odsłoną, jednak nie zabraknie w niej kilku nowości. Najważniejszą wydaje się wprowadzenie nowego pomocnika kapitana Olimara – kosmicznego psa o imieniu Oatchi, który pomoże nam i Pikiminom pokonywać najtrudniejsze przeszkody. Pikimin 4 to propozycja Nintendo na drugą połowę 2023 roku.

