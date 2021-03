Nintendo Switch Lite w rewelacyjnej cenie na Amazon.pl

Konsola Nintendo Switch Lite w zestawie z grą Animal Crossing: New Horizons jest teraz dostępna w znakomitej cenie na Amazon.pl.

Polski oddział sieci sklepów Amazon wystartował w naszym kraju na początku tego miesiąca. Zgodnie z oczekiwaniami w ofercie Amazon.pl możemy znaleźć mnóstwo towarów w atrakcyjnych cenach. Serwis słynie ze swoich licznych promocji i nie inaczej jest w przypadku naszego rodzimego oddziału.

W Amazon.pl pojawiła się właśnie atrakcyjna oferta dla graczy. Konsola Nintendo Switch Lite w zestawie z grą Animal Crossing: New Horizons oraz subskrypcją usługi Nintendo Switch Online na 3 miesiące wyceniono na jedyne 959 złotych. Niestety, w tej cenie sprzęt jest dostępny jedynie w kolorze koralowym (czyt. różowym), co nie każdemu może przypaść do gustu, szczególnie, że jest to typowa konsolka mobilna.

Na szczęście Amazon.pl oferuje również identyczny zestaw w kolorze turkusowym, który wydaje się być już znacznie bardziej przystępny dla szerokiego grona potencjalnych użytkowników konsoli. Przyjdzie nam jednak zapłacić za niego nieco więcej, a dokładnie 999 złotych.

Obecnie są to jedne z najlepszych ofert dotyczących Nintendo Switch Lite w polskim internecie. Ceny samej konsoli utrzymują się u nas na poziomie 880 złotych, natomiast za Animal Crossing: New Horizons trzeba zapłacić co najmniej 215 złotych. Jak zatem łatwo policzyć możemy zaoszczędzić od około 100, do nawet 150 złotych kupując w Amazon.pl

Zobacz również: Nintendo Switch Monster Hunter Rise Edition dostępne w polskich sklepach