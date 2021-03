Nintendo Switch - Monster Hunter Rise kolejnym przebojem konsoli

Do sieci trafiły pierwsze recenzje gry Monster Hunter Rise na Nintendo Switch - jest dobrze.

Już w najbliższy piątek - 25 marca, zadebiutuje najnowsza odsłona cyklu Monster Hunter. Niestety, ponownie będzie ona dostępna wyłącznie dla posiadaczy konsol Nintendo.

Monster Hunter Rise zdążyło już jednak trafić do pierwszych recenzentów, którzy nową produkcją Capcomu są po prostu wniebowzięci.

Szczególne uznanie zdobył system walki, który choć wierny tradycji, to potrafi przyjemnie zaskoczyć nawet najbardziej oddanych fanów cyklu. Korzysta on bowiem z kilku dodatkowych mechanik. Co może niektórych zaskoczyć, spore brawa otrzymała również oprawa audio-wizualna. Recenzenci podkreślają, że pomimo technologicznych ograniczeń Nintendo Switch, twórcom udało się dostarczyć wyjątkowej jakości grafikę.

Większość ekspertów jest ze sobą zgodna i twierdzi, że Monster Hunter Rise to jedna z najlepszych gier tego roku i jest to absolutny "must-buy" dla posiadaczy hybrydowej konsolki Nintendo.

W chwili obecnej, w serwisie Metacritic, Monster Hunter Rise może pochwalić się średnim wynikiem na poziomie 87 punktów. Co więcej, aż 61 recenzji (z 64) wystawiło grze pozytywną opinię.

Nintendo Switch jest ostatnio w znakomitej formie i nic nie wskazuje na to, aby popularność "pstryczka" miała maleć. Szczególnie, że cały czas na urządzeniu japońskiego producenta pojawiają się znakomite gry, których nie dostaniemy nigdzie indziej.

Coraz więcej spekuluje się również o nowej wersji konsoli - Nintendo Switch Pro, która według ostatnich wieści ma nam przynieść większy ekran OLED, lepszą baterię oraz wsparcie dla rozdzielczości 4K i technologii DLSS.

