Nintendo Switch OLED - gdzie kupić najtaniej? Najlepsze oferty i promocje w polskich sklepach

Wciąż zastanawiacie się nad kupnem Nintendo Switch OLED? Jeśli tak, to przedstawiamy wam najlepsze oferty i promocje z polskich sklepów, dzięki którym kupicie taniej najnowszą konsolę japońskiego producenta.

Nintendo dość niespodziewanie ujawniło konsolę Nintendo Switch OLED. Spodziewaliśmy się prędzej ogłoszenia modelu Nintendo Switch Pro, ale jak mówi stare porzekadło: "jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma".

Nintendo Switch OLED - specyfikacji i nowości

Nintendo Switch OLED, pod względem wydajności, nie będzie się w żadnym stopniu różnić od standardowego modeli konsoli japońskiego producenta. Nowy model wyposażono za to w 7-calowy ekran OLED, który ma zapewnić "żywe kolory" i "wyraźny kontrast". Do tego możemy liczyć na większą ilość pamięci wewnętrznej - 64 GB, usprawniony system audio w trybie tabletu, nową, lepszą podstawkę z tyłu urządzenia (z regulacją nachylenia) oraz wbudowane złącze LAN (w doku).

Nintendo Switch OLED (fot. Nintendo)

Nintendo Switch OLED - gdzie kupić? Najlepsze oferty i najniższe ceny w polskich sklepach

Media Expert

W Media Expert Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępne w sprzedaży.

Amazon.pl

W Amazon.pl model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Ultima.pl

W Ultima.pl konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna.

Konsola Nintendo Switch OLED (biała) - 1689 zł

RTV Euro AGD

W RTV Euro AGD konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna w sklepie online.

Konsola Nintendo Switch OLED (biała) - 1849 zł

Media Markt

W Media Markt Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępne w sprzedaży.

Morele

W Morele Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna w sprzedaży.

NeoNet

W NeoNet konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna w sprzedaży.

Electro

W Electro konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępna w sprzedaży.

Konsola NINTENDO Switch Oled (biała) - 1669 zł

Komputronik

W Komputronik model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Nintendo Switch OLED (czerwono-niebieski) - 1799 zł

X-KOM

W X-KOM model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Avans

W Avans model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Konsola NINTENDO Switch Oled (biała) - 1669 zł

Konsoleigry

W Konsoleigry konsola Nintendo Switch OLED jest obecnie niedostępna.

Allegro (oficjalny sklep)

W oficjalnym sklepie Allegro model Nintendo Switch OLED jest obecnie dostępny w sprzedaży.

Konsola Nintendo Switch OLED (biała) - 1699 zł

Gdy tylko będziemy wiedzieć coś więcej, możecie spodziewać się aktualizacji.

